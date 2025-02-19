В Екатеринбурге на Вайнера насмерть разбился человек. Видео

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На место ЧП прибыли медики
На место ЧП прибыли медики Фото:

В Екатеринбурге вечером 19 февраля человек выпал с балкона 18-го этажа на улице Вайнера. Об этом рассказал очевидец.

«На Вайнера, 21, с 18-го этажа упал человек», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. По словам другого, погиб мужчина. На месте работают сотрудники полиции и медики, труп накрыли.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге вечером 19 февраля человек выпал с балкона 18-го этажа на улице Вайнера. Об этом рассказал очевидец. «На Вайнера, 21, с 18-го этажа упал человек», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. По словам другого, погиб мужчина. На месте работают сотрудники полиции и медики, труп накрыли. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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