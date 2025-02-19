На место ЧП прибыли медики
В Екатеринбурге вечером 19 февраля человек выпал с балкона 18-го этажа на улице Вайнера. Об этом рассказал очевидец.
«На Вайнера, 21, с 18-го этажа упал человек», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. По словам другого, погиб мужчина. На месте работают сотрудники полиции и медики, труп накрыли.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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