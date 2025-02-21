Маск выплеснул на Зеленского накопившееся за годы раздражение

Маск: украинцы имеют презрительное отношение к Зеленскому
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Опросы о высоком рейтинге Зеленского ненадежны, считает Маск
Опросы о высоком рейтинге Зеленского ненадежны, считает Маск Фото:

Украинцы испытывают презрение к своему лидеру Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск.

«На самом деле Зеленского презирает народ Украины», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что если бы украинский лидер действительно был любим народом, то провел бы выборы. Однако он отменил их, зная о своем возможном поражении.

Маск также заявил, что опросы о высоком рейтинге Зеленского ненадежны и поддержал президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского диктатором и призвал к проведению выборов в стране. Трамп обратил внимание на то, что прошло много времени с последних выборов, и выразил обеспокоенность по поводу низкой поддержки украинского лидера среди населения. В ответ на это Зеленский заявил, что якобы имеет доверие 57% украинцев, передает «Царьград».

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Украинцы испытывают презрение к своему лидеру Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск. «На самом деле Зеленского презирает народ Украины», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что если бы украинский лидер действительно был любим народом, то провел бы выборы. Однако он отменил их, зная о своем возможном поражении. Маск также заявил, что опросы о высоком рейтинге Зеленского ненадежны и поддержал президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского диктатором и призвал к проведению выборов в стране. Трамп обратил внимание на то, что прошло много времени с последних выборов, и выразил обеспокоенность по поводу низкой поддержки украинского лидера среди населения. В ответ на это Зеленский заявил, что якобы имеет доверие 57% украинцев, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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