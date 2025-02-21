«Дышал в спину»: российский дрон мастерски сбил «Бабу-Ягу» ВСУ. Видео

Российский FVP дрон мастерски уничтожил два беспилотника ВСУ
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Один российский дрон уничтожил два беспилотника ВСУ
Один российский дрон уничтожил два беспилотника ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВС РФ с помощью FPV-дронов обнаружили два дрона ВСУ «Баба Яга», которые находились в воздушном пространстве России на территории ЛНР. Российские бойцы подобрались к вражеским беспилотникам вплотную и уничтожили, оставшись незамеченными.

«Две „Бабы-яги“ висели в небе, даже не замечая наших „птичек“ у себя над головой. Наш FPV „дышал“ в спину тяжелым коптерам, но до определенного момента — сброса боеприпаса на врага», — сообщает telegram-канал телеканала «Звезда» «Zvezdanews». 

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Бойцы ВС РФ с помощью FPV-дронов обнаружили два дрона ВСУ «Баба Яга», которые находились в воздушном пространстве России на территории ЛНР. Российские бойцы подобрались к вражеским беспилотникам вплотную и уничтожили, оставшись незамеченными. «Две „Бабы-яги“ висели в небе, даже не замечая наших „птичек“ у себя над головой. Наш FPV „дышал“ в спину тяжелым коптерам, но до определенного момента — сброса боеприпаса на врага», — сообщает telegram-канал телеканала «Звезда» «Zvezdanews». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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