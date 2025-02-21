Бойцы ВС РФ с помощью FPV-дронов обнаружили два дрона ВСУ «Баба Яга», которые находились в воздушном пространстве России на территории ЛНР. Российские бойцы подобрались к вражеским беспилотникам вплотную и уничтожили, оставшись незамеченными.
«Две „Бабы-яги“ висели в небе, даже не замечая наших „птичек“ у себя над головой. Наш FPV „дышал“ в спину тяжелым коптерам, но до определенного момента — сброса боеприпаса на врага», — сообщает telegram-канал телеканала «Звезда» «Zvezdanews».
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