Стартует суд по делу о пытках над свердловскими студентками

Давида завели в зал первым Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Давид Анашкин — старший из компании парней, пытавших студенток в Каменске-Уральском, — спрятал лицо от корреспондентов и отказался отвечать на их вопросы. Но журналисту URA.RU все же удалось зафиксировать внешность подозреваемого.

Давида и его предполагаемых сообщников — Данила А. и Дмитрия Л. — пришли поддержать друзья (около десяти человек). В зале также одна из двух жертв вместе с мамой. С прессой они пока тоже не разговаривают.

О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, Давид и его товарищи в новогодние праздники похитили девушек, отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие сексуальный подтекст, записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из девушек встречаться с участником банды.

Банде вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору). До резонанса в СМИ и соцсетях было просто «Хулиганство».

Корреспонденту все же удалось «поймать» Давида, когда его вели на слушания Фото: Илья Московец © URA.RU