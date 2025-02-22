22 февраля 2025

Лидер извергов, пытавших студенток в Каменске-Уральском, прячет лицо. Фото

Стартует суд по делу о пытках над свердловскими студентками
© Служба новостей «URA.RU»
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Давида завели в зал первым
Давида завели в зал первым Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Давид Анашкин — старший из компании парней, пытавших студенток в Каменске-Уральском, — спрятал лицо от корреспондентов и отказался отвечать на их вопросы. Но журналисту URA.RU все же удалось зафиксировать внешность подозреваемого.

Давида и его предполагаемых сообщников — Данила А. и Дмитрия Л. — пришли поддержать друзья (около десяти человек). В зале также одна из двух жертв вместе с мамой. С прессой они пока тоже не разговаривают.

О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, Давид и его товарищи в новогодние праздники похитили девушек, отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие сексуальный подтекст, записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из девушек встречаться с участником банды.

Банде вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору). До резонанса в СМИ и соцсетях было просто «Хулиганство».

Корреспонденту все же удалось «поймать» Давида, когда его вели на слушания
Корреспонденту все же удалось «поймать» Давида, когда его вели на слушания
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Давид Анашкин — старший из компании парней, пытавших студенток в Каменске-Уральском, — спрятал лицо от корреспондентов и отказался отвечать на их вопросы. Но журналисту URA.RU все же удалось зафиксировать внешность подозреваемого. Давида и его предполагаемых сообщников — Данила А. и Дмитрия Л. — пришли поддержать друзья (около десяти человек). В зале также одна из двух жертв вместе с мамой. С прессой они пока тоже не разговаривают. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Согласно предварительным данным, Давид и его товарищи в новогодние праздники похитили девушек, отвезли их на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства, имевшие сексуальный подтекст, записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из девушек встречаться с участником банды. Банде вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору). До резонанса в СМИ и соцсетях было просто «Хулиганство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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