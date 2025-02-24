Скандал в Каменске-Уральском ломает карьеру шефу полиции: сорван перевод в ГУ МВД

Глава каменской полиции Каркавин лишился повышения из-за пыток на мойке

Иван Каркавин — самый молодой начальник каменской полиции Фото: сайт областного ГУ МВД

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Начальник полиции Каменска-Уральского (Свердловская область) майор Иван Каркавин рассматривался на должность замначальника управления по борьбе с наркотиками регионального ГУ МВД, которую недавно оставил полковник Виктор Позняк, ставший главой екатеринбургского УМВД. Но повышения не случится из-за скандала, который прогремел на всю Россию, сообщил URA.RU информированный источник.

Как ранее сообщало агентство, в начале января трое парней — 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг — похитили двух студенток (одной меньше 18 лет) и привезли их на мойку, где облили водой, пеной и жестоко избили. Задержали агрессоров только 21 февраля — после резонанса в СМИ и соцсетях. Днем 23 февраля подозреваемых арестовали до 4 апреля. А СК запустил проверку органов правоохраны.

«Каркавин был основным претендентом на оставленный Позняком пост. Но у нему появились вопросы у Следственного комитета, и теперь Каркавину никакого повышения не светит», — поделился инсайдер. По его данным, в УНК могут назначить полицейского из Кургана.

Впрочем, официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых опроверг сведения о якобы сорвавшемся повышении Каркавина. «Это откровенная информационная утка, так называемых сплетников. Кандидатура руководителя каменского гарнизона полиции не рассматривалась на должность замначальника подразделения по борьбе с наркотрафиком областного ГУ МВД. На эту должность рассматривается иное должностное лицо», — отметил полковник Горелых.

Каркавин стал руководителем каменского ОМВД — с приставкой «и. о.» — в 2023-м, когда полковник Руслан Дауров перешел в главк, возглавив отдел по борьбе с наркотиками. Полновесным начальником Каркавин стал в июне 2024-го.