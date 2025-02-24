Вице-премьер правительства РФ Хуснуллин похвалил качество дорог в Прикамье

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что Прикамье — в числе лидеров в стране по доле региональных дорог, которые находятся в нормативном состоянии. Качество инфраструктуры вице-премьер обсудил с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
«Пермский край входит число лидеров в России по доле региональных дорог в нормативном состоянии, этот показатель достиг 87,3%. Но хорошие результаты — это не повод останавливаться. Также обратил внимание, что нельзя забывать об улично-дорожной сети внутри населенных пунктов», — написал Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.
По словам федерального чиновника, на встрече удалось обсудить реализацию нацпроектов, темпы ввода жилья и развитие общественного транспорта. Хуснуллин посетил Прикамье после облета участков трассы М-12 «Восток». URA.RU уже писало, что скоростную магистраль между Казанью и Екатеринбургом откроют к концу июня.
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