24 февраля 2025

На севере Прикамья похоронят 21-летнего участника СВО Алексея Дуброва

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военнослужащим состоится 25 февраля
Прощание с военнослужащим состоится 25 февраля Фото:

В Гайнской округе Пермского края 25 февраля проведут церемонию прощания Алексеем Дубровым, погибшим в ходе спецоперации ВС РФ. Бойцу был 21 год, рассказала глава территории Елизавета Шалгинских.

«В ходе СВО погиб Алексей Дубров, 29.03.2003 года рождения. Его не стало 23.07.2024 года. Выражаю соболезнования родным и близким солдата», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский военнослужащий родом из поселка Усть-Черная. В зоне СВО он служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата взвода штурмовой роты мотострелкового полка в звании младшего сержанта. 

Обстоятельства гибели солдата не были раскрыты
Обстоятельства гибели солдата не были раскрыты
Фото:

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В Гайнской округе Пермского края 25 февраля проведут церемонию прощания Алексеем Дубровым, погибшим в ходе спецоперации ВС РФ. Бойцу был 21 год, рассказала глава территории Елизавета Шалгинских. «В ходе СВО погиб Алексей Дубров, 29.03.2003 года рождения. Его не стало 23.07.2024 года. Выражаю соболезнования родным и близким солдата», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Прикамский военнослужащий родом из поселка Усть-Черная. В зоне СВО он служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата взвода штурмовой роты мотострелкового полка в звании младшего сержанта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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