На севере Прикамья похоронят 21-летнего участника СВО Алексея Дуброва

Прощание с военнослужащим состоится 25 февраля
В Гайнской округе Пермского края 25 февраля проведут церемонию прощания Алексеем Дубровым, погибшим в ходе спецоперации ВС РФ. Бойцу был 21 год, рассказала глава территории Елизавета Шалгинских.
«В ходе СВО погиб Алексей Дубров, 29.03.2003 года рождения. Его не стало 23.07.2024 года. Выражаю соболезнования родным и близким солдата», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Прикамский военнослужащий родом из поселка Усть-Черная. В зоне СВО он служил стрелком-радиотелефонистом отделения захвата взвода штурмовой роты мотострелкового полка в звании младшего сержанта.
Обстоятельства гибели солдата не были раскрыты
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