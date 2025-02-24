24 февраля 2025

В ХМАО онкологи удалили гигантскую опухоль у пациентки

В Сургуте онкологи удалили 15-ти килограммовую опухоль у пациентки
© Служба новостей «URA.RU»
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Онкологи удалили 15-ти килограммовую опухоль у сургутянки
Онкологи удалили 15-ти килограммовую опухоль у сургутянки Фото:

В Сургутской окружной клинической больнице онкологи удалили 15-килограммовую опухоль у пациентки. Об этом написал директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов в своем telegram-канале.

«Онкологи успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичников. Размер образования превышал 30 см в диаметре, а вес достигал 15 кг», — написал Паськов.

Сургутянка пожаловалась врачам на сильное увеличение живота и одышку при физических нагрузках. Изначально предполагалось, что у женщины грыжа, однако обследование показало опухоль в яичниках. Специалисты удалили новообразование за два часа, операция прошла без осложнений. Женщина находится под наблюдением врачей и идет на поправку.

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В Сургутской окружной клинической больнице онкологи удалили 15-килограммовую опухоль у пациентки. Об этом написал директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов в своем telegram-канале. «Онкологи успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичников. Размер образования превышал 30 см в диаметре, а вес достигал 15 кг», — написал Паськов. Сургутянка пожаловалась врачам на сильное увеличение живота и одышку при физических нагрузках. Изначально предполагалось, что у женщины грыжа, однако обследование показало опухоль в яичниках. Специалисты удалили новообразование за два часа, операция прошла без осложнений. Женщина находится под наблюдением врачей и идет на поправку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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