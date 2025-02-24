В ХМАО онкологи удалили гигантскую опухоль у пациентки

В Сургутской окружной клинической больнице онкологи удалили 15-килограммовую опухоль у пациентки. Об этом написал директор департамента здравоохранения региона Роман Паськов в своем telegram-канале.
«Онкологи успешно провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичников. Размер образования превышал 30 см в диаметре, а вес достигал 15 кг», — написал Паськов.
Сургутянка пожаловалась врачам на сильное увеличение живота и одышку при физических нагрузках. Изначально предполагалось, что у женщины грыжа, однако обследование показало опухоль в яичниках. Специалисты удалили новообразование за два часа, операция прошла без осложнений. Женщина находится под наблюдением врачей и идет на поправку.
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