24 февраля 2025

В ХМАО курьер выкинул по дороге памперсы для взрослых, которые вез инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
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Курьер выкинул памперсы для нефтеюганца прямо на дорогу
Курьер выкинул памперсы для нефтеюганца прямо на дорогу Фото:

В Нефтеюганске жильцы многоэтажного дома пожаловались на курьера, который выкинул памперсы для инвалида прямо на дорогу, а затем уехал. Об этом югорчане написали в соцсетях.

«Водитель доставки выбросил памперсы для инвалида прямо на дорогу! Без упаковки, грязные… Пришлось все мыть! Ситуация возмутительная!», — пишут жильцы в группе ВК «Это Юганск, детка!».

Югорчане пояснили, что памперсы доставляют человеку с инвалидностью, проживающему в этом доме — человеку с трепанацией черепа, ветерану труда, а также заслуженному жителю Нефтеюганска с 1970 года. По словам жителей, обычно курьеры приносят предметы гигиены до двери, либо, в крайнем случае, оставляют на лавочке. «К таким людям — такое отношение! Обидно до слез», — добавили в сообщении.

Роспотребнадзор Югры сообщил, что сожалеет, что жильцу пришлось столкнуться с недобросовестным отношением сотрудников службы доставки. «За испорченный товар можно потребовать возврат денежных средств, а также его замену. Также можно потребовать компенсацию морального вреда, причиненного некачественно оказанной услугой», — сообщили в ведомстве.

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В Нефтеюганске жильцы многоэтажного дома пожаловались на курьера, который выкинул памперсы для инвалида прямо на дорогу, а затем уехал. Об этом югорчане написали в соцсетях. «Водитель доставки выбросил памперсы для инвалида прямо на дорогу! Без упаковки, грязные… Пришлось все мыть! Ситуация возмутительная!», — пишут жильцы в группе ВК «Это Юганск, детка!». Югорчане пояснили, что памперсы доставляют человеку с инвалидностью, проживающему в этом доме — человеку с трепанацией черепа, ветерану труда, а также заслуженному жителю Нефтеюганска с 1970 года. По словам жителей, обычно курьеры приносят предметы гигиены до двери, либо, в крайнем случае, оставляют на лавочке. «К таким людям — такое отношение! Обидно до слез», — добавили в сообщении. Роспотребнадзор Югры сообщил, что сожалеет, что жильцу пришлось столкнуться с недобросовестным отношением сотрудников службы доставки. «За испорченный товар можно потребовать возврат денежных средств, а также его замену. Также можно потребовать компенсацию морального вреда, причиненного некачественно оказанной услугой», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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