В ХМАО курьер выкинул по дороге памперсы для взрослых, которые вез инвалиду

В Нефтеюганске жильцы многоэтажного дома пожаловались на курьера, который выкинул памперсы для инвалида прямо на дорогу, а затем уехал. Об этом югорчане написали в соцсетях.
«Водитель доставки выбросил памперсы для инвалида прямо на дорогу! Без упаковки, грязные… Пришлось все мыть! Ситуация возмутительная!», — пишут жильцы в группе ВК «Это Юганск, детка!».
Югорчане пояснили, что памперсы доставляют человеку с инвалидностью, проживающему в этом доме — человеку с трепанацией черепа, ветерану труда, а также заслуженному жителю Нефтеюганска с 1970 года. По словам жителей, обычно курьеры приносят предметы гигиены до двери, либо, в крайнем случае, оставляют на лавочке. «К таким людям — такое отношение! Обидно до слез», — добавили в сообщении.
Роспотребнадзор Югры сообщил, что сожалеет, что жильцу пришлось столкнуться с недобросовестным отношением сотрудников службы доставки. «За испорченный товар можно потребовать возврат денежных средств, а также его замену. Также можно потребовать компенсацию морального вреда, причиненного некачественно оказанной услугой», — сообщили в ведомстве.
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