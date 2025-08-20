В школах Сургута установили камеры с распознаванием лиц

Власти Сургута оборудовали школы умными камерами, распознающими лица
Во всех школах Сургута появились умные камеры
Во всех школах Сургута появились умные камеры

Во всех образовательных учреждениях Сургута (ХМАО) перед началом учебного года установили камеры видеонаблюдения, способные распознавать лица. Они передают информацию напрямую в полицию, сообщил мэр города Максим Слепов в своем Telegram-канале.

«Накануне нового учебного года в 35 образовательных учреждениях Сургута завершен монтаж 77 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Все это согласовано вместе с УВД, и вся информация в режиме реального времени поступает в Управление внутренних дел», — рассказал Слепов.

После завершения ремонта системы видеонаблюдения установят также в школах №8 и 24. Он отметил, что в дальнейшем умные камеры появятся в парках «За Саймой» и «Кедровый Лог». Все они подключены к программному комплексу «Безопасный город».

Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) введена в эксплуатацию новая школа, рассчитанная на 1100 учеников. Она примет детей уже 1 сентября 2025 года.

