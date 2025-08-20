В школах Сургута установили камеры с распознаванием лиц

Во всех образовательных учреждениях Сургута (ХМАО) перед началом учебного года установили камеры видеонаблюдения, способные распознавать лица. Они передают информацию напрямую в полицию, сообщил мэр города Максим Слепов в своем Telegram-канале.
«Накануне нового учебного года в 35 образовательных учреждениях Сургута завершен монтаж 77 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Все это согласовано вместе с УВД, и вся информация в режиме реального времени поступает в Управление внутренних дел», — рассказал Слепов.
После завершения ремонта системы видеонаблюдения установят также в школах №8 и 24. Он отметил, что в дальнейшем умные камеры появятся в парках «За Саймой» и «Кедровый Лог». Все они подключены к программному комплексу «Безопасный город».
Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) введена в эксплуатацию новая школа, рассчитанная на 1100 учеников. Она примет детей уже 1 сентября 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!