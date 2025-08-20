В ХМАО ввели выплаты для бизнеса за трудоустройство ветеранов СВО

Предприниматели могут получить 100 тысяч рублей
В Югре запустили программу финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса. За каждого трудоустроенного участника спецоперации предприниматели могут получить 100 тысяч рублей, сообщили URA.RU в окружном фонде «Мой бизнес».

«Новая мера поддержки — важный социальный вклад. Трудоустраивая защитников Отечества, предприниматели помогают им адаптироваться к гражданской жизни, а бизнес получает мотивированных и ответственных сотрудников. И это лишь один элемент программы. По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука в регионе создан целый спектр поддержки участников СВО, желающих вести бизнес», — пояснила врио гендиректора фонда Ольга Кашина.

Выплаты доступны предпринимателям, зарегистрированным и работающим в округе. Условие — участник СВО должен быть официально трудоустроен после 1 января 2025 года и проработать не менее четырех месяцев. Прием заявок начнется 21 августа.

Это не первая мера поддержки для участников специальной военной операции, которую ввели в Югре. В 2024 году предпринимателям, которые вернулись с СВО, предоставляли компенсацию банковской процентной ставки и лизинговых платежей.

«Уже в 2025 году в фонде запустили комплексную программу „СВОй бизнес“. Она включает обучение основам предпринимательской деятельности, возможность получить наставника и бесплатно зарегистрировать бизнес. Кроме того для предпринимателей из числа участников СВО внедрена субсидия на развитие бизнеса до 2 млн рублей», — уточнили представители фонда.

