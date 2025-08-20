В Сургуте (ХМАО) начался праздничный концерт, приуроченный ко Дню государственного флага России. На главной площади города выступил «Хор Турецкого», передает корреспондент URA.RU с места события.
«Благодарю правительство ХМАО за этот подарок — концерт „Хора Турецкого“ в нашем городе», — отметил мэр Сургута Максим Слепов. Он открыл мероприятие торжественной речью.
Артисты начали концерт с известных песен: «Смуглянка», «Три танкиста», «Журавли». Сургутяне приветствовали их бурными овациями.
На большом экране транслировались клипы с видами разных уголков страны, включая ХМАО, а также портреты участников Великой Отечественной войны — уроженцев региона. Прозвучали и композиции из проекта «Песни Победы».
Сургутяне горячо поддерживали артистов. Солист хора Михаил Турецкий, обращаясь к зрителям, с улыбкой отметил: «Даже мужчины в Сургуте поют — значит, у вас экология хорошая».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пройдут бесплатные концерты коллектива «Хор Турецкого» под открытым небом. Сначала коллектив выступит в Сургуте, концерт запланирован 20 августа на центральной площади.
