Хор Турецкого выступил на концерте в честь Дня флага в Сургуте. Видео

Хор Турецкого спел песни военных лет на концерте в Сургуте
Хор Турецкого спел песни военных лет на концерте в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) начался праздничный концерт, приуроченный ко Дню государственного флага России. На главной площади города выступил «Хор Турецкого», передает корреспондент URA.RU с места события.

«Благодарю правительство ХМАО за этот подарок — концерт „Хора Турецкого“ в нашем городе», — отметил мэр Сургута Максим Слепов. Он открыл мероприятие торжественной речью.

Артисты начали концерт с известных песен: «Смуглянка», «Три танкиста», «Журавли». Сургутяне приветствовали их бурными овациями.

На большом экране транслировались клипы с видами разных уголков страны, включая ХМАО, а также портреты участников Великой Отечественной войны — уроженцев региона. Прозвучали и композиции из проекта «Песни Победы».

Сургутяне горячо поддерживали артистов. Солист хора Михаил Турецкий, обращаясь к зрителям, с улыбкой отметил: «Даже мужчины в Сургуте поют — значит, у вас экология хорошая».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пройдут бесплатные концерты коллектива «Хор Турецкого» под открытым небом. Сначала коллектив выступит в Сургуте, концерт запланирован 20 августа на центральной площади.

