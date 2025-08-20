Нижневартовск отметит День флага концертом и патриотическим квартирником

Праздничный концерт начнется в 13:00 на площади Нефтяников
Праздничный концерт начнется в 13:00 на площади Нефтяников

Нижневартовск (ХМАО) отметит День Государственного флага России концертом, мастер-классами и литературными выступлениями. А в выходные горожан ждут урожайный праздник и выставки рыбацкий снастей. Куда сходить в пятницу, субботу и воскресенье — в афише URA.RU.

22 августа

Мероприятия ко Дню Государственного флага России:

Городской праздник

Творческие коллективы дворца культуры «Октябрь» выступят с концертом на площади Нефтяников. Гостей также ждут тематические мастер-классы и фотозоны. Праздник начнется в 13:00, вход свободный. Организаторы предупреждают, что в случае неблагоприятных погодных условий концерт перенесут в «Октябрь».

Литературный квартирник

Вартовчане выступят на набережной Оби с творческими номерами, посвященными патриотизму. В случае непогоды квартирник перенесут в городскую библиотеку №1 им. Г.И. Норкина.

Мастер-классы

Библиотекари расскажут детям об истории происхождения российского флага и что означает каждый из цветов триколора. Выполнить подделки можно в центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой и городской библиотеке №1. Начало мастер-классов — в 11:00. Участие бесплатное.

23–24 августа

Выставка «Праздник урожая»

В районе старого автовокзала (60 лет Октября, квартал Прибрежный-1) в субботу и воскресенье пройдет выставка местных товаропроизводителей, на которой представят рыбную и овощную продукцию, колбасные, кондитерские изделия. Режим работы в выходные: с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

Выставка «Клевое дело»

В музее истории русского быта продолжает работу выставка, посвященная рыболовству в Обь-Иртышском бассейне. Посетителям покажут снасти, которые использовали местные жители. Вход свободный.

