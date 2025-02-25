В ХМАО ограничат движение по зимникам

В Кондинском районе ограничат движение по зимникам из-за потепления
В Кондинском районе (ХМАО) из-за потепления ограничат движение по зимникам для транспорта грузоподъемностью свыше пяти тонн. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха на зимних автомобильных дорогах Кондинского района. С 08:00 26.02.2025 г. вводится ограничение грузоподъемности — пять тонн», — сообщает telegram-канал.
Ранее агентство писало о потеплении на территории региона. Местами температура прогреется до +3 градусов.
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