В ХМАО ограничат движение по зимникам

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В Кондинском районе ограничат движение по зимникам из-за потепления
В Кондинском районе ограничат движение по зимникам из-за потепления Фото:

В Кондинском районе (ХМАО) из-за потепления ограничат движение по зимникам для транспорта грузоподъемностью свыше пяти тонн. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха на зимних автомобильных дорогах Кондинского района. С 08:00 26.02.2025 г. вводится ограничение грузоподъемности — пять тонн», — сообщает telegram-канал.

Ранее агентство писало о потеплении на территории региона. Местами температура прогреется до +3 градусов.

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В Кондинском районе (ХМАО) из-за потепления ограничат движение по зимникам для транспорта грузоподъемностью свыше пяти тонн. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха на зимних автомобильных дорогах Кондинского района. С 08:00 26.02.2025 г. вводится ограничение грузоподъемности — пять тонн», — сообщает telegram-канал. Ранее агентство писало о потеплении на территории региона. Местами температура прогреется до +3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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