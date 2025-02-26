Самый медийный синоптик Перми рассказал о погоде в марте

В начале марта в Пермском крае ожидаются снегопады
В начале марта в Пермском крае ожидается умеренно теплая погода без сильных оттепелей. Об этом URA.RU рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
«В этом году первая декада марта будет умеренно теплой, но без сильных оттепелей. В основном -8...-3 градуса ночью и -5....0 градусов днем с периодическими снегопадами», — сообщил Шихов.
Синоптик отметил, что говорить о наступлении метеорологической весны еще рано. Она начинается не раньше 10 марта — такой рекордно ранний срок был в 2020 году. Весна наступит, когда среднесуточная температура установится выше нуля.
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