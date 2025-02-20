В Кудымкаре Масленицу отметят со столичными музыкантами

Широкую масленицу в Кудымкаре Пермского края отпразднуют концертом группы из Санкт-Петербурга «Отава Е». Музыканты, играющие в стиле пост-фолк и акустический фолк-рок, выступят на городской площади.
«Большая Масленица по-пермяцки. В программе масленичные гуляния, праздничная ярмарка, выступления творческих коллективов Перми и Коми-пермяцкого округа. Специальный гость — группа Отава Е», — указано в афише праздника на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте».
Начнутся народные гуляния на городской площади Кудымкара в полдень 1 марта. О том, как встретить весну и проводить зиму в городах Пермского края, URA.RU ранее рассказывало в отдельном обзоре.
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