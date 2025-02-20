20 февраля 2025

В Кудымкаре Масленицу отметят со столичными музыкантами

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В Кудымкаре на Масленицу выступит группа «Отава Е»
В Кудымкаре на Масленицу выступит группа «Отава Е» Фото:

Широкую масленицу в Кудымкаре Пермского края отпразднуют концертом группы из Санкт-Петербурга «Отава Е». Музыканты, играющие в стиле пост-фолк и акустический фолк-рок, выступят на городской площади.

«Большая Масленица по-пермяцки. В программе масленичные гуляния, праздничная ярмарка, выступления творческих коллективов Перми и Коми-пермяцкого округа. Специальный гость — группа Отава Е», — указано в афише праздника на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте».

Начнутся народные гуляния на городской площади Кудымкара в полдень 1 марта. О том, как встретить весну и проводить зиму в городах Пермского края, URA.RU ранее рассказывало в отдельном обзоре

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Широкую масленицу в Кудымкаре Пермского края отпразднуют концертом группы из Санкт-Петербурга «Отава Е». Музыканты, играющие в стиле пост-фолк и акустический фолк-рок, выступят на городской площади. «Большая Масленица по-пермяцки. В программе масленичные гуляния, праздничная ярмарка, выступления творческих коллективов Перми и Коми-пермяцкого округа. Специальный гость — группа Отава Е», — указано в афише праздника на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте». Начнутся народные гуляния на городской площади Кудымкара в полдень 1 марта. О том, как встретить весну и проводить зиму в городах Пермского края, URA.RU ранее рассказывало в отдельном обзоре. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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