У порномодели из Екатеринбурга изъяли арсенал секс-игрушек

28 февраля 2025 в 15:35 Размер текста - 17 +

Девушку подозревают в изготовлении и распространении порно (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU Полиция вычислила екатеринбурженку, которая снималась в порно и занималась распространением материалов. И все благодаря жалобе местной жительнице, которая наткнулась на telegram-канал интимного характера. Подробности URA.RU раскрыл источник. «23-летняя девушка просматривала ленту новостей в мессенджере и случайно открыла страницу с порнографическим содержанием. Ее это так возмутило, что она направилась в полицию. Бдительная горожанка предоставила даже доказательства стражам порядка: сохраненные фотографии и видеоролики», — объяснил собеседник агентства. Полицейским удалось вычислить порно-модель — ею оказалась ровесница заявительницы, которая нигде не работает и не учится. Она не стала отрицать вину. У нее дома на улице Бажова изъяли улики: несколько фаллоимитаторов и сотовый телефон. Сейчас автор хоум-видео находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция вычислила екатеринбурженку, которая снималась в порно и занималась распространением материалов. И все благодаря жалобе местной жительнице, которая наткнулась на telegram-канал интимного характера. Подробности URA.RU раскрыл источник. «23-летняя девушка просматривала ленту новостей в мессенджере и случайно открыла страницу с порнографическим содержанием. Ее это так возмутило, что она направилась в полицию. Бдительная горожанка предоставила даже доказательства стражам порядка: сохраненные фотографии и видеоролики», — объяснил собеседник агентства. Полицейским удалось вычислить порно-модель — ею оказалась ровесница заявительницы, которая нигде не работает и не учится. Она не стала отрицать вину. У нее дома на улице Бажова изъяли улики: несколько фаллоимитаторов и сотовый телефон. Сейчас автор хоум-видео находится под подпиской о невыезде.