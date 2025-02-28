У порномодели из Екатеринбурга изъяли арсенал секс-игрушек

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Девушку подозревают в изготовлении и распространении порно (архивное фото) Фото:

Полиция вычислила екатеринбурженку, которая снималась в порно и занималась распространением материалов. И все благодаря жалобе местной жительнице, которая наткнулась на telegram-канал интимного характера. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«23-летняя девушка просматривала ленту новостей в мессенджере и случайно открыла страницу с порнографическим содержанием. Ее это так возмутило, что она направилась в полицию. Бдительная горожанка предоставила даже доказательства стражам порядка: сохраненные фотографии и видеоролики», — объяснил собеседник агентства.

Полицейским удалось вычислить порно-модель — ею оказалась ровесница заявительницы, которая нигде не работает и не учится. Она не стала отрицать вину. У нее дома на улице Бажова изъяли улики: несколько фаллоимитаторов и сотовый телефон. Сейчас автор хоум-видео находится под подпиской о невыезде.

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Полиция вычислила екатеринбурженку, которая снималась в порно и занималась распространением материалов. И все благодаря жалобе местной жительнице, которая наткнулась на telegram-канал интимного характера. Подробности URA.RU раскрыл источник. «23-летняя девушка просматривала ленту новостей в мессенджере и случайно открыла страницу с порнографическим содержанием. Ее это так возмутило, что она направилась в полицию. Бдительная горожанка предоставила даже доказательства стражам порядка: сохраненные фотографии и видеоролики», — объяснил собеседник агентства. Полицейским удалось вычислить порно-модель — ею оказалась ровесница заявительницы, которая нигде не работает и не учится. Она не стала отрицать вину. У нее дома на улице Бажова изъяли улики: несколько фаллоимитаторов и сотовый телефон. Сейчас автор хоум-видео находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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