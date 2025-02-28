У порномодели из Екатеринбурга изъяли арсенал секс-игрушек

Полиция вычислила екатеринбурженку, которая снималась в порно и занималась распространением материалов. И все благодаря жалобе местной жительнице, которая наткнулась на telegram-канал интимного характера. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«23-летняя девушка просматривала ленту новостей в мессенджере и случайно открыла страницу с порнографическим содержанием. Ее это так возмутило, что она направилась в полицию. Бдительная горожанка предоставила даже доказательства стражам порядка: сохраненные фотографии и видеоролики», — объяснил собеседник агентства.
Полицейским удалось вычислить порно-модель — ею оказалась ровесница заявительницы, которая нигде не работает и не учится. Она не стала отрицать вину. У нее дома на улице Бажова изъяли улики: несколько фаллоимитаторов и сотовый телефон. Сейчас автор хоум-видео находится под подпиской о невыезде.
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