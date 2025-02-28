ВС РФ сбили украинский МиГ-29

ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Еще один истребитель МиГ-29 армии Украины был сбит средствами ПВО российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Более подробной информации пока не приводится.
«Российскими силами ПВО сбит украинский МиГ-29», — заявили в оборонном ведомстве, данные приводит ТАСС. Еще один такой истребитель был сбит 22 февраля. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о характеристиках воздушного судна и отметил, что оно легко сбивается средствами ПВО.
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