ВС РФ сбили украинский МиГ-29

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ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29
ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Еще один истребитель МиГ-29 армии Украины был сбит средствами ПВО российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Более подробной информации пока не приводится. 

«Российскими силами ПВО сбит украинский МиГ-29», — заявили в оборонном ведомстве, данные приводит ТАСС. Еще один такой истребитель был сбит 22 февраля. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о характеристиках воздушного судна и отметил, что оно легко сбивается средствами ПВО. 

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Еще один истребитель МиГ-29 армии Украины был сбит средствами ПВО российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Более подробной информации пока не приводится.  «Российскими силами ПВО сбит украинский МиГ-29», — заявили в оборонном ведомстве, данные приводит ТАСС. Еще один такой истребитель был сбит 22 февраля. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о характеристиках воздушного судна и отметил, что оно легко сбивается средствами ПВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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