Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны истребителя МиГ-29 армии Украины. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале ведомства. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о характеристиках сбитого самолета, добавив, что они становятся легкой добычей для российских систем ПВО.
«Истребитель МиГ-29 — это истребитель советской разработки. Легкий фронтовой истребитель. Разрабатывался еще в 70-х годах. Их осталось достаточно большое количество на Украине, когда Советский Союз развалился. Но время идет. Сейчас они несут потери. Наша противовоздушная оборона их сбивает», — сказал Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру».
Военный эксперт подчеркнул, что МиГ-29 обладает характеристиками, схожими с ранними версиями истребителя F-16, которые были переданы Западом для ВСУ. «Сбивают их и наши средства противовоздушной обороны, и наши истребители в воздушных боях. Они у нас тоже присутствуют, но у нас в основном уже истребители поколения 4++», — заявил он в комментарии.
Недавнее уничтожение истребителя МиГ-29 украинской армии российскими средствами ПВО стало частью операции, в ходе которой были сбиты также 58 украинских беспилотников. Это событие произошло на фоне активных боевых действий в Запорожской и Херсонской областях, где вооруженные силы Украины понесли значительные потери, включая уничтожение до 85 бойцов и склада боеприпасов.
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