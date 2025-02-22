ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29: характеристики самолета

Военэксперт Дандыкин: МиГ-29 ВСУ легко сбиваются средствами ПВО РФ
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МиГ-29 - это истребитель советской разработки, заявил эксперт
МиГ-29 - это истребитель советской разработки, заявил эксперт Фото:

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны истребителя МиГ-29 армии Украины. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале ведомства. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о характеристиках сбитого самолета, добавив, что они становятся легкой добычей для российских систем ПВО. 

«Истребитель МиГ-29 — это истребитель советской разработки. Легкий фронтовой истребитель. Разрабатывался еще в 70-х годах. Их осталось достаточно большое количество на Украине, когда Советский Союз развалился. Но время идет. Сейчас они несут потери. Наша противовоздушная оборона их сбивает», — сказал Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру».

Военный эксперт подчеркнул, что МиГ-29 обладает характеристиками, схожими с ранними версиями истребителя F-16, которые были переданы Западом для ВСУ. «Сбивают их и наши средства противовоздушной обороны, и наши истребители в воздушных боях. Они у нас тоже присутствуют, но у нас в основном уже истребители поколения 4++», — заявил он в комментарии. 

Недавнее уничтожение истребителя МиГ-29 украинской армии российскими средствами ПВО стало частью операции, в ходе которой были сбиты также 58 украинских беспилотников. Это событие произошло на фоне активных боевых действий в Запорожской и Херсонской областях, где вооруженные силы Украины понесли значительные потери, включая уничтожение до 85 бойцов и склада боеприпасов.

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны истребителя МиГ-29 армии Украины. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале ведомства. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о характеристиках сбитого самолета, добавив, что они становятся легкой добычей для российских систем ПВО.  «Истребитель МиГ-29 — это истребитель советской разработки. Легкий фронтовой истребитель. Разрабатывался еще в 70-х годах. Их осталось достаточно большое количество на Украине, когда Советский Союз развалился. Но время идет. Сейчас они несут потери. Наша противовоздушная оборона их сбивает», — сказал Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру». Военный эксперт подчеркнул, что МиГ-29 обладает характеристиками, схожими с ранними версиями истребителя F-16, которые были переданы Западом для ВСУ. «Сбивают их и наши средства противовоздушной обороны, и наши истребители в воздушных боях. Они у нас тоже присутствуют, но у нас в основном уже истребители поколения 4++», — заявил он в комментарии.  Недавнее уничтожение истребителя МиГ-29 украинской армии российскими средствами ПВО стало частью операции, в ходе которой были сбиты также 58 украинских беспилотников. Это событие произошло на фоне активных боевых действий в Запорожской и Херсонской областях, где вооруженные силы Украины понесли значительные потери, включая уничтожение до 85 бойцов и склада боеприпасов.
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