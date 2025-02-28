В Екатеринбурге третьи сутки не могут найти 19-летнюю Ксению Мурашкину. Вечером 26 февраля она вышла из своего дома в поселке Шувакиш и пропала. Об этом рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв».
«Внимание! 26 февраля пропала Ксения Мурашкина», — следует из поста спасателей в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей также занимаются сотрудники полиции из 10-го отдела. Связаться с ними можно по телефону: +7 (343) 356-42-10.
Рост девушки — 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза. На момент пропажи была одета в чернуюе шапку с ушками, кучерявую куртку, спортивные штаны и ботинки на большой платформе. Может носить очки в металлической оправе, с собой черный рюкзак.
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