В Екатеринбурге бесследно пропала девушка в шапке с ушками. Фото

28 февраля 2025 в 15:36 Размер текста - 17 +

Девушка пропала 26 февраля (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге третьи сутки не могут найти 19-летнюю Ксению Мурашкину. Вечером 26 февраля она вышла из своего дома в поселке Шувакиш и пропала. Об этом рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Внимание! 26 февраля пропала Ксения Мурашкина», — следует из поста спасателей в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей также занимаются сотрудники полиции из 10-го отдела. Связаться с ними можно по телефону: +7 (343) 356-42-10. Рост девушки — 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза. На момент пропажи была одета в чернуюе шапку с ушками, кучерявую куртку, спортивные штаны и ботинки на большой платформе. Может носить очки в металлической оправе, с собой черный рюкзак. сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге третьи сутки не могут найти 19-летнюю Ксению Мурашкину. Вечером 26 февраля она вышла из своего дома в поселке Шувакиш и пропала. Об этом рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Внимание! 26 февраля пропала Ксения Мурашкина», — следует из поста спасателей в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей также занимаются сотрудники полиции из 10-го отдела. Связаться с ними можно по телефону: +7 (343) 356-42-10. Рост девушки — 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза. На момент пропажи была одета в чернуюе шапку с ушками, кучерявую куртку, спортивные штаны и ботинки на большой платформе. Может носить очки в металлической оправе, с собой черный рюкзак.