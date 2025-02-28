В Екатеринбурге бесследно пропала девушка в шапке с ушками. Фото

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Развязка у Калины, Комсомольская улица и Сибирский тракт. Екатеринбург, тротуар, девушка, женщина
Девушка пропала 26 февраля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге третьи сутки не могут найти 19-летнюю Ксению Мурашкину. Вечером 26 февраля она вышла из своего дома в поселке Шувакиш и пропала. Об этом рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Внимание! 26 февраля пропала Ксения Мурашкина», — следует из поста спасателей в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей также занимаются сотрудники полиции из 10-го отдела. Связаться с ними можно по телефону: +7 (343) 356-42-10.

Рост девушки — 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза. На момент пропажи была одета в чернуюе шапку с ушками, кучерявую куртку, спортивные штаны и ботинки на большой платформе. Может носить очки в металлической оправе, с собой черный рюкзак.

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В Екатеринбурге третьи сутки не могут найти 19-летнюю Ксению Мурашкину. Вечером 26 февраля она вышла из своего дома в поселке Шувакиш и пропала. Об этом рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Прорыв». «Внимание! 26 февраля пропала Ксения Мурашкина», — следует из поста спасателей в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей также занимаются сотрудники полиции из 10-го отдела. Связаться с ними можно по телефону: +7 (343) 356-42-10. Рост девушки — 165 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза. На момент пропажи была одета в чернуюе шапку с ушками, кучерявую куртку, спортивные штаны и ботинки на большой платформе. Может носить очки в металлической оправе, с собой черный рюкзак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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