В Свердловской области объявили в розыск мужчину, пропавшего в Иркутске. Фото

28 февраля 2025 в 20:09 Размер текста - 17 +

Молодого человека не могут найти почти три недели (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области объявлен в розыск 24-летний Павел Рукавишников, который еще 10 февраля пропал в Иркутске. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! С 10 февраля 2025 года местонахождение Рукавишникова неизвестно. По поиску есть автономные задачи», — следует из постав спасателей в соцсети «ВКонтакте». Ростом молодой человек 190 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Сообщить о местонахождении парня можно на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52 или «112». Инфоргами поиска выступают Марина (89501469856) и Евгения (89641088903). сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области объявлен в розыск 24-летний Павел Рукавишников, который еще 10 февраля пропал в Иркутске. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! С 10 февраля 2025 года местонахождение Рукавишникова неизвестно. По поиску есть автономные задачи», — следует из постав спасателей в соцсети «ВКонтакте». Ростом молодой человек 190 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Сообщить о местонахождении парня можно на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52 или «112». Инфоргами поиска выступают Марина (89501469856) и Евгения (89641088903).