В Свердловской области объявлен в розыск 24-летний Павел Рукавишников, который еще 10 февраля пропал в Иркутске. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! С 10 февраля 2025 года местонахождение Рукавишникова неизвестно. По поиску есть автономные задачи», — следует из постав спасателей в соцсети «ВКонтакте». Ростом молодой человек 190 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.
Сообщить о местонахождении парня можно на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52 или «112». Инфоргами поиска выступают Марина (89501469856) и Евгения (89641088903).
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