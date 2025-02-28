В Свердловской области объявили в розыск мужчину, пропавшего в Иркутске. Фото

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Молодого человека не могут найти почти три недели (архивное фото) Фото:

В Свердловской области объявлен в розыск 24-летний Павел Рукавишников, который еще 10 февраля пропал в Иркутске. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! С 10 февраля 2025 года местонахождение Рукавишникова неизвестно. По поиску есть автономные задачи», — следует из постав спасателей в соцсети «ВКонтакте». Ростом молодой человек 190 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

Сообщить о местонахождении парня можно на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52 или «112». Инфоргами поиска выступают Марина (89501469856) и Евгения (89641088903).

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В Свердловской области объявлен в розыск 24-летний Павел Рукавишников, который еще 10 февраля пропал в Иркутске. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! С 10 февраля 2025 года местонахождение Рукавишникова неизвестно. По поиску есть автономные задачи», — следует из постав спасателей в соцсети «ВКонтакте». Ростом молодой человек 190 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Сообщить о местонахождении парня можно на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52 или «112». Инфоргами поиска выступают Марина (89501469856) и Евгения (89641088903).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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