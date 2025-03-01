В поселке Килачево под Ирбитом (Свердловская область) участковый накинулся на мужчину. Начальство уже ведет проверку, сообщил URA.RU представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«В тот вечер супруга гражданина пришла к соседу и попросила телефон, чтобы вызвать участкового, фигурирующего на видео. Женщина мотивировала соседу необходимость вызова полиции тем, что сожитель из-за злоупотребления алкоголем ведет себя неадекватно, и она боится возвращаться домой. Когда „Анискин“ прибыл, между ним и семейным дебоширом произошел конфликт. Все его участники установлены», — поделился полковник Горелых.
Полиция оценит действие обоих участников драки. Судя по кадрам, потасовка началась с того, что пострадавший отказался куда-либо ехать с полицейским. И получил несколько ударов.
Известно, что ему 32 года, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. На свободу он вышел в 2018-м.
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