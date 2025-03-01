01 марта 2025

В Свердловской области участковый набросился на мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейский прибыл по вызову (архивное фото)
Полицейский прибыл по вызову (архивное фото) Фото:

В поселке Килачево под Ирбитом (Свердловская область) участковый накинулся на мужчину. Начальство уже ведет проверку, сообщил URA.RU представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В тот вечер супруга гражданина пришла к соседу и попросила телефон, чтобы вызвать участкового, фигурирующего на видео. Женщина мотивировала соседу необходимость вызова полиции тем, что сожитель из-за злоупотребления алкоголем ведет себя неадекватно, и она боится возвращаться домой. Когда „Анискин“ прибыл, между ним и семейным дебоширом произошел конфликт. Все его участники установлены», — поделился полковник Горелых.

Полиция оценит действие обоих участников драки. Судя по кадрам, потасовка началась с того, что пострадавший отказался куда-либо ехать с полицейским. И получил несколько ударов. 

Известно, что ему 32 года, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. На свободу он вышел в 2018-м. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Килачево под Ирбитом (Свердловская область) участковый накинулся на мужчину. Начальство уже ведет проверку, сообщил URA.RU представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В тот вечер супруга гражданина пришла к соседу и попросила телефон, чтобы вызвать участкового, фигурирующего на видео. Женщина мотивировала соседу необходимость вызова полиции тем, что сожитель из-за злоупотребления алкоголем ведет себя неадекватно, и она боится возвращаться домой. Когда „Анискин“ прибыл, между ним и семейным дебоширом произошел конфликт. Все его участники установлены», — поделился полковник Горелых. Полиция оценит действие обоих участников драки. Судя по кадрам, потасовка началась с того, что пострадавший отказался куда-либо ехать с полицейским. И получил несколько ударов.  Известно, что ему 32 года, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. На свободу он вышел в 2018-м. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...