Пермяки стали чаще падать на скользких улицах

В феврале за помощью к медикам после падения на льду обратилось 195 пермяков
В феврале за помощью к медикам после падения на льду обратились 212 жителей Пермского края. Из них 195 человек — это пермяки. Количество вызовов скорой, связанным с гололедными травмами в краевой столице выросло на 35%, если сравнивать с показателями января 2025 года. Тогда было зафиксировано 144 таких выезда.
«Кроме этого, 32 человека получили обморожения. Обошлось без летальных исходов», — сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».
Всего за февраль скорая помощь обслужила более 35 тысяч вызовов. Самыми частыми причинами стали ОРВИ и гипертоническая болезнь.
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