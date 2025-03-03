03 марта 2025

Пермяки стали чаще падать на скользких улицах

Число упавших на гололеде пермяков за месяц выросло на 35%
© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале за помощью к медикам после падения на льду обратилось 195 пермяков
В феврале за помощью к медикам после падения на льду обратилось 195 пермяков Фото:

В феврале за помощью к медикам после падения на льду обратились 212 жителей Пермского края. Из них 195 человек — это пермяки. Количество вызовов скорой, связанным с гололедными травмами в краевой столице выросло на 35%, если сравнивать с показателями января 2025 года. Тогда было зафиксировано 144 таких выезда.

«Кроме этого, 32 человека получили обморожения. Обошлось без летальных исходов», — сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».

Всего за февраль скорая помощь обслужила более 35 тысяч вызовов. Самыми частыми причинами стали ОРВИ и гипертоническая болезнь.

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В феврале за помощью к медикам после падения на льду обратились 212 жителей Пермского края. Из них 195 человек — это пермяки. Количество вызовов скорой, связанным с гололедными травмами в краевой столице выросло на 35%, если сравнивать с показателями января 2025 года. Тогда было зафиксировано 144 таких выезда. «Кроме этого, 32 человека получили обморожения. Обошлось без летальных исходов», — сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». Всего за февраль скорая помощь обслужила более 35 тысяч вызовов. Самыми частыми причинами стали ОРВИ и гипертоническая болезнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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