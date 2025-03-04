Пермский вуз подготовил план на случай террористической угрозы в условиях СВО

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) подготовится к возможным атакам террористов. План на 2025-2027 годы, размещенный на сайте вуза, предусматривает обеспечение безопасности университета в условиях проведения спецоперации на Украине. Руководство вуза подготовило его, исходя из приказа и методических рекомендаций Миннауки и высшего образования РФ.
«Приказываю: утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности объектов (территорий) ПГНИУ в 2025-2027 г.» — сказано в приказе, подписанном руководством ПГНИУ. Так, вуз должен определить «потенциально опасные участки» на территории кампуса, которые могут быть подвергнуты атаке террористов и, как следствие, привести к» возникновению ЧС с тяжелыми социально-экономическими последствиями» для университета.
Помимо этого, в университете проверят работоспособность систем экстренного оповещения и пропускного режимов. Корпуса, общежития и территория вуза будут доукомплектованы средствами видеонаблюдения, системами оповещения и управления эвакуацией. Планы взаимодействия с силовыми ведомствами (ФСБ, Росгвардия) будут актуализированы, а работники охраны пройдут обучение по алгоритмам действий в случае угрозы совершения теракта.
Также вуз намерен «противодействовать идеологии терроризма в образовательном пространстве ПГНИУ». Для этого предстоит разработать и внедрить экспресс-диагностику психоэмоционального состояния студентов, организовать мероприятия по профилактике деструктивных и суицидальных форм поведения учащихся.
В 2023 году в отношении бывшего ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова возбудили уголовное дело. Следствие посчитало, что университет не был готов к вооруженному нападению, которое устроил Тимур Бекмансуров. В частности, в вузе отсутствовала система оповещения, которая должна была сработать в экстренной ситуации.
Красильникова, а также его подчиненных Павла Блуся, Михаила Мухачева и сотрудницу Росгвардии Наталью Голованову обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Однако Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении указанных лиц и вернула его СКР на дополнительное расследование.
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