Попавший под уголовное дело после стрельбы в ПГНИУ сотрудник вуза отсудил у руководства деньги

Сотрудник Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Михаил Мухачев отсудил у университета задолженность по зарплате. Речь идет о стимулирующей надбавке, которую вуз должен был выплатить Мухачеву за период с июля 2023 года по июль 2024 года. Это следует из решения суда, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.
«Между сторонами было подписано приложение к трудовому договору об установлении стимулирующей надбавки в размере 60 000 руб. в месяц. Последний раз стимулирующую надбавку он [Мухачев] получил в июне 2023 года, после чего она была в одностороннем порядке уменьшена до 41700 руб. в месяц, в то время как такое изменение допускается только по соглашению сторон в письменной форме. Задолженность составила 206161,67 руб., которую истец просит взыскать с ответчика», — сказано в решении суда Дзержинского района Перми. Рассмотрев исковое заявление сотрудника ПГНИУ, суд принял решение удовлетворить его в полном объеме, взыскав с вуза указанную сумму.
В мае 2022 года бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, а также его подчиненные Павел Блусь и Михаил Мухачев стали фигурантами уголовного дела после стрельбы, которую устроил в вузе Тимур Бекмансуров. Всех троих обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мухачев являлся заместителем председателя антикоррупционной комиссии университета. Однако в 2023 году Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Красильникова и его подчиненных и вернула его СКР на дополнительное расследование.
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