В Сургуте снесут знаковый долгострой, чтобы построить Дворец культуры

В Сургуте снесут станцию юных натуралистов, а на ее месте построят городской культурный центр «Строитель». Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.
«На земельном участке будет расположен объект местного значения. Станция юннатов подлежит сносу, есть экспертное заключение о том, что оно аварийное», — передает слова Сорича «Siapress.ru».
Площадь под размещение культурного центра составляет 12 тысяч кв. метров. А общая освободившаяся площадь после сноса станции составит аж 35 тысяч кв. метров.
В пресс-службу мэрии Сургута направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году администрация планировала достроить станцию юных натуралистов, однако инвестора так и не нашли. Поэтому власти решили снести здание, а землю отдать под программу комплексного развития территорий. По данным мэрии Сургута, здесь могли появиться два объекта: первое — под культурно-просветительские цели, а второе — культурно-досуговый центр.
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