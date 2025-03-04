04 марта 2025

В Сургуте снесут знаковый долгострой, чтобы построить Дворец культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти решили снести станцию юных натуралистов
Власти решили снести станцию юных натуралистов Фото:

В Сургуте снесут станцию юных натуралистов, а на ее месте построят городской культурный центр «Строитель». Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

«На земельном участке будет расположен объект местного значения. Станция юннатов подлежит сносу, есть экспертное заключение о том, что оно аварийное», — передает слова Сорича «Siapress.ru».

Площадь под размещение культурного центра составляет 12 тысяч кв. метров. А общая освободившаяся площадь после сноса станции составит аж 35 тысяч кв. метров.

В пресс-службу мэрии Сургута направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году администрация планировала достроить станцию юных натуралистов, однако инвестора так и не нашли. Поэтому власти решили снести здание, а землю отдать под программу комплексного развития территорий. По данным мэрии Сургута, здесь могли появиться два объекта: первое — под культурно-просветительские цели, а второе — культурно-досуговый центр.

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В Сургуте снесут станцию юных натуралистов, а на ее месте построят городской культурный центр «Строитель». Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич. «На земельном участке будет расположен объект местного значения. Станция юннатов подлежит сносу, есть экспертное заключение о том, что оно аварийное», — передает слова Сорича «Siapress.ru». Площадь под размещение культурного центра составляет 12 тысяч кв. метров. А общая освободившаяся площадь после сноса станции составит аж 35 тысяч кв. метров. В пресс-службу мэрии Сургута направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году администрация планировала достроить станцию юных натуралистов, однако инвестора так и не нашли. Поэтому власти решили снести здание, а землю отдать под программу комплексного развития территорий. По данным мэрии Сургута, здесь могли появиться два объекта: первое — под культурно-просветительские цели, а второе — культурно-досуговый центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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