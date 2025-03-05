Фирма пермского олигарха сократила прибыль на 1,5 млрд рублей

Пермское ООО «Нефтьсервисхолдинг», входящее в Пермскую финансово-производственную группу долларового миллиардера Андрея Кузяева (ПФПГ), показала рекордный убыток более чем 1.5 млрд рублей. Соответствующая информация за 2024 год содержится в сервисе СБИС.
«За последний год доходы предприятия существенно сократились: доходы — 2,7 млрд рублей, расходы — 167 млн рублей, чистая прибыль — 2,5 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом прибыль сократилась на 39%, или на 1,5 млрд рублей», — сообщается на сервисе.
ООО «Нефтьсервисхолдинг» является одним из наиболее значимым активом ПФПГ, которое объединяет несколько предприятий и занимается бурением и обслуживанием нефтедобывающих компаний. Организация работает как в России, так и в странах ближнего зарубежья.
На сегодняшний день ПФПГ имеет активы в телекоммуникационном, инновационном, топливно-энергетическом, финансовом, аграрно-промышленном секторах, девелопменте и недвижимости. Андрей Кузяев впервые вошел в список Forbes в 2005 году и с тех пор его не покидал. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов Андрей Кузяев занимает 122-е место, а его состояние оценивается в 1 млрд долларов.
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