Фирма пермского олигарха сократила прибыль на 1,5 млрд рублей

Пермский «Нефтьсервисхолдинг» в 2024 году получил убытки на 1,5 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль предприятия сократилась на 39%
Прибыль предприятия сократилась на 39% Фото:

Пермское ООО «Нефтьсервисхолдинг», входящее в Пермскую финансово-производственную группу долларового миллиардера Андрея Кузяева (ПФПГ), показала рекордный убыток более чем 1.5 млрд рублей. Соответствующая информация за 2024 год содержится в сервисе СБИС.

«За последний год доходы предприятия существенно сократились: доходы — 2,7 млрд рублей, расходы — 167 млн рублей, чистая прибыль — 2,5 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом прибыль сократилась на 39%, или на 1,5 млрд рублей», — сообщается на сервисе.

ООО «Нефтьсервисхолдинг» является одним из наиболее значимым активом ПФПГ, которое объединяет несколько предприятий и занимается бурением и обслуживанием нефтедобывающих компаний. Организация работает как в России, так и в странах ближнего зарубежья.

На сегодняшний день ПФПГ имеет активы в телекоммуникационном, инновационном, топливно-энергетическом, финансовом, аграрно-промышленном секторах, девелопменте и недвижимости. Андрей Кузяев впервые вошел в список Forbes в 2005 году и с тех пор его не покидал. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов Андрей Кузяев занимает 122-е место, а его состояние оценивается в 1 млрд долларов.

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Пермское ООО «Нефтьсервисхолдинг», входящее в Пермскую финансово-производственную группу долларового миллиардера Андрея Кузяева (ПФПГ), показала рекордный убыток более чем 1.5 млрд рублей. Соответствующая информация за 2024 год содержится в сервисе СБИС. «За последний год доходы предприятия существенно сократились: доходы — 2,7 млрд рублей, расходы — 167 млн рублей, чистая прибыль — 2,5 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом прибыль сократилась на 39%, или на 1,5 млрд рублей», — сообщается на сервисе. ООО «Нефтьсервисхолдинг» является одним из наиболее значимым активом ПФПГ, которое объединяет несколько предприятий и занимается бурением и обслуживанием нефтедобывающих компаний. Организация работает как в России, так и в странах ближнего зарубежья. На сегодняшний день ПФПГ имеет активы в телекоммуникационном, инновационном, топливно-энергетическом, финансовом, аграрно-промышленном секторах, девелопменте и недвижимости. Андрей Кузяев впервые вошел в список Forbes в 2005 году и с тех пор его не покидал. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов Андрей Кузяев занимает 122-е место, а его состояние оценивается в 1 млрд долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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