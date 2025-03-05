05 марта 2025

В РЖД рассказали, когда в Перми появится остановка «Попова» для электричек

Железнодорожная остановка «Попова» появится в Перми к концу 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Длина платформы составит 195 метров в длину и 8,25 в ширину
Длина платформы составит 195 метров в длину и 8,25 в ширину Фото:

В Перми железнодорожную остановку «Попова» построят не раньше, чем через год. Она будет находиться у Коммунального моста. Для нее уже вырубили деревья в саду Гоголя.

«Специалисты поменяли график работ по строительству железнодорожной платформы. После завершения всех работ и получения заключения Госстройнадзора объект будет введен в эксплуатацию», — сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что новая остановка для электричек на набережной будет оборудована высокой посадочной платформой. Ей смогут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов Горнозаводского направления. Длина платформы составит 195 метров в длину и 8,25 в ширину. Она будет соединена с садом имени Н. В. Гоголя пешеходным переходом. В 2024 году завершить строительно-монтажные работы на объекте обещали до конца 2025 года.

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В Перми железнодорожную остановку «Попова» построят не раньше, чем через год. Она будет находиться у Коммунального моста. Для нее уже вырубили деревья в саду Гоголя. «Специалисты поменяли график работ по строительству железнодорожной платформы. После завершения всех работ и получения заключения Госстройнадзора объект будет введен в эксплуатацию», — сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги. Ранее URA.RU сообщало, что новая остановка для электричек на набережной будет оборудована высокой посадочной платформой. Ей смогут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов Горнозаводского направления. Длина платформы составит 195 метров в длину и 8,25 в ширину. Она будет соединена с садом имени Н. В. Гоголя пешеходным переходом. В 2024 году завершить строительно-монтажные работы на объекте обещали до конца 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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