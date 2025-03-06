Bloomberg: США требуют от Украины быстрого прекращения огня с Россией

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Трамп призывает Киев скорее прекратить огонь, пишет Bloomberg
Трамп призывает Киев скорее прекратить огонь, пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США требуют от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по добыче ископаемых. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент США Дональд Трамп связывает сделку по поставкам ископаемых с требованием к Киеву немедленно прекратить огонь с Россией», — говорится в материале агентства. Дональд Трамп ранее сообщил о получении письма от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором последний выражает свою готовность незамедлительно приступить к переговорам о мирном разрешении конфликта.

Президент США подчеркнул, что Украина готова заключить соглашение. В то же время Трамп задумался о целесообразности продолжения поддержки Киева в прежних объемах.

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США требуют от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по добыче ископаемых. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Президент США Дональд Трамп связывает сделку по поставкам ископаемых с требованием к Киеву немедленно прекратить огонь с Россией», — говорится в материале агентства. Дональд Трамп ранее сообщил о получении письма от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором последний выражает свою готовность незамедлительно приступить к переговорам о мирном разрешении конфликта. Президент США подчеркнул, что Украина готова заключить соглашение. В то же время Трамп задумался о целесообразности продолжения поддержки Киева в прежних объемах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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