Bloomberg: США требуют от Украины быстрого прекращения огня с Россией

США требуют от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по добыче ископаемых. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Президент США Дональд Трамп связывает сделку по поставкам ископаемых с требованием к Киеву немедленно прекратить огонь с Россией», — говорится в материале агентства. Дональд Трамп ранее сообщил о получении письма от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором последний выражает свою готовность незамедлительно приступить к переговорам о мирном разрешении конфликта.
Президент США подчеркнул, что Украина готова заключить соглашение. В то же время Трамп задумался о целесообразности продолжения поддержки Киева в прежних объемах.
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