Нет ему доверия: мэр Троицка уволил начальника автобусов за срыв расписания

Мэр Троицка уволил директора МУП Гильманова «в связи с утратой доверия»
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Дмитрий Гатов отреагировал на жалобы троичан
Дмитрий Гатов отреагировал на жалобы троичан Фото:

Глава Троицка (Челябинская область) Дмитрий Гатов уволил директора местного пассажирского автопредприятия Альберта Гильманова в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Альберт Гильманов уволен в связи с утратой доверия. Сегодня подписано распоряжение о снятии с должности директора МУП „Троицкое ПАТП им. Е.М. Мокеева“. Глава города отметил, что такие меры необходимы для обеспечения прозрачности и ответственности в управлении городским предприятием, призванным обеспечивать жителей транспортными услугами», — сообщила пресс-служба в telegram-канале мэрии.

Жители города неоднократно жаловались на работу автопредприятия, которое много раз нарушалось расписание движения автобусов. Мэрия инициировала проверку со стороны Контрольно-счетной палаты.

На основании представления городской прокуратуры и проверки Контрольно-счетной палаты решено прекратить действие трудового договора. Гильманов обязан передать всю служебную документацию и материальные ценности до 11 марта.

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Глава Троицка (Челябинская область) Дмитрий Гатов уволил директора местного пассажирского автопредприятия Альберта Гильманова в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Альберт Гильманов уволен в связи с утратой доверия. Сегодня подписано распоряжение о снятии с должности директора МУП „Троицкое ПАТП им. Е.М. Мокеева“. Глава города отметил, что такие меры необходимы для обеспечения прозрачности и ответственности в управлении городским предприятием, призванным обеспечивать жителей транспортными услугами», — сообщила пресс-служба в telegram-канале мэрии. Жители города неоднократно жаловались на работу автопредприятия, которое много раз нарушалось расписание движения автобусов. Мэрия инициировала проверку со стороны Контрольно-счетной палаты. На основании представления городской прокуратуры и проверки Контрольно-счетной палаты решено прекратить действие трудового договора. Гильманов обязан передать всю служебную документацию и материальные ценности до 11 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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