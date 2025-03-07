МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу США и Украины

МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу делегаций США и Украины. Встреча состоится в городе Джидда на следующей неделе.
«Министерство иностранных дел приветствует приглашение Королевства Саудовской Аравии принять у себя запланированную встречу между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе», — сообщил МИД Саудовской Аравии. Пост опубликован в соцсети X.
Ранее информагентство Axios сообщало со ссылкой на источники, что встреча между представителями Вашингтона и Киева состоится в Саудовской Аравии 12 марта. Там будут обсуждаться вопросы прекращения огня.
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