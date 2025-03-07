МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу США и Украины

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Делегации США и Украины встретятся в Джидде на предстоящей неделе
Делегации США и Украины встретятся в Джидде на предстоящей неделе Фото:

МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу делегаций США и Украины. Встреча состоится в городе Джидда на следующей неделе. 

«Министерство иностранных дел приветствует приглашение Королевства Саудовской Аравии принять у себя запланированную встречу между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе», — сообщил МИД Саудовской Аравии. Пост опубликован в соцсети X.

Ранее информагентство Axios сообщало со ссылкой на источники, что встреча между представителями Вашингтона и Киева состоится в Саудовской Аравии 12 марта. Там будут обсуждаться вопросы прекращения огня. 

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МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу делегаций США и Украины. Встреча состоится в городе Джидда на следующей неделе.  «Министерство иностранных дел приветствует приглашение Королевства Саудовской Аравии принять у себя запланированную встречу между Соединенными Штатами Америки и Украиной, которая состоится в Джидде на следующей неделе», — сообщил МИД Саудовской Аравии. Пост опубликован в соцсети X. Ранее информагентство Axios сообщало со ссылкой на источники, что встреча между представителями Вашингтона и Киева состоится в Саудовской Аравии 12 марта. Там будут обсуждаться вопросы прекращения огня. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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