Пермь встала в предпраздничных пробках

Движение затруднено практически на всех центральных улицах города
Пермь встала в 7-бальных предпраздничных пробках. Движение затруднено практически на всех центральных улицах города.
«Особенно загружены улицы: Куйбышева, Монастырская, Пушкина, Попова, Героев Хасана. Также значительно затруднено движение машин на участках улиц: Мира, Стахановской, Карпинского, Чкалова, Крупской, Юрша, Свердлова», — следует из данных сервиса «Яндекс Пробки».
При этом общественный транспорт в Перми тоже ходит с отставанием от графика. Время ожидания достигает 15 минут, сообщили в городском дептрансе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!