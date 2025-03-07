Пермь встала в предпраздничных пробках

«Яндекс Пробки»: на дорогах Перми семибалльные пробки
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Движение затруднено практически на всех центральных улицах города
Движение затруднено практически на всех центральных улицах города Фото:

Пермь встала в 7-бальных предпраздничных пробках. Движение затруднено практически на всех центральных улицах города.

«Особенно загружены улицы: Куйбышева, Монастырская, Пушкина, Попова, Героев Хасана. Также значительно затруднено движение машин на участках улиц: Мира, Стахановской, Карпинского, Чкалова, Крупской, Юрша, Свердлова», — следует из данных сервиса «Яндекс Пробки».

При этом общественный транспорт в Перми тоже ходит с отставанием от графика. Время ожидания достигает 15 минут, сообщили в городском дептрансе.

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Пермь встала в 7-бальных предпраздничных пробках. Движение затруднено практически на всех центральных улицах города. «Особенно загружены улицы: Куйбышева, Монастырская, Пушкина, Попова, Героев Хасана. Также значительно затруднено движение машин на участках улиц: Мира, Стахановской, Карпинского, Чкалова, Крупской, Юрша, Свердлова», — следует из данных сервиса «Яндекс Пробки». При этом общественный транспорт в Перми тоже ходит с отставанием от графика. Время ожидания достигает 15 минут, сообщили в городском дептрансе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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