В Екатеринбурге суд закрыл уголовное дело челябинского блогера с тату Зеленского

Свердловский облсуд освободил от уголовной ответственности блогера Реутова
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогеру назначили штраф на 100 тысяч рублей
Блогеру назначили штраф на 100 тысяч рублей Фото:

Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности скандального челябинского блогера Виталия Реутова, который избил молодого человека, называвшего себя украинцем, в центре Екатеринбурга. Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции.

Судья Елена Цупак отменила приговор Октябрьского районного суда и прекратила уголовное дело, по которому Реутову было назначено 400 часов обязательных работ. Теперь ему предстоит выплатить судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Блогер, а в прошлом челябинский общественник Виталий Реутов стал широко известен в Екатеринбурге в августе 2024 года. Тогда он, стоя на Porsche с пивом в руке, оскорблял жителей Украины. Когда один из прохожих заявил, что является «хохлом», мужчина подошел и ударил его. Что известно о Виталии Реутове и в каких скандалах он побывал ранее — в материале URA.RU.

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Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности скандального челябинского блогера Виталия Реутова, который избил молодого человека, называвшего себя украинцем, в центре Екатеринбурга. Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции. Судья Елена Цупак отменила приговор Октябрьского районного суда и прекратила уголовное дело, по которому Реутову было назначено 400 часов обязательных работ. Теперь ему предстоит выплатить судебный штраф в размере 100 тысяч рублей. Блогер, а в прошлом челябинский общественник Виталий Реутов стал широко известен в Екатеринбурге в августе 2024 года. Тогда он, стоя на Porsche с пивом в руке, оскорблял жителей Украины. Когда один из прохожих заявил, что является «хохлом», мужчина подошел и ударил его. Что известно о Виталии Реутове и в каких скандалах он побывал ранее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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