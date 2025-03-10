В Екатеринбурге суд закрыл уголовное дело челябинского блогера с тату Зеленского

Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности скандального челябинского блогера Виталия Реутова, который избил молодого человека, называвшего себя украинцем, в центре Екатеринбурга. Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции.
Судья Елена Цупак отменила приговор Октябрьского районного суда и прекратила уголовное дело, по которому Реутову было назначено 400 часов обязательных работ. Теперь ему предстоит выплатить судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Блогер, а в прошлом челябинский общественник Виталий Реутов стал широко известен в Екатеринбурге в августе 2024 года. Тогда он, стоя на Porsche с пивом в руке, оскорблял жителей Украины. Когда один из прохожих заявил, что является «хохлом», мужчина подошел и ударил его. Что известно о Виталии Реутове и в каких скандалах он побывал ранее — в материале URA.RU.
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