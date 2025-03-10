Горы, исчезнувшая империя и древняя обсерватория: топ необычных туров из Екатеринбурга

Самая популярная вершина Советского Союза, таинственный музей-обсерватория, столица древнейшей империи — все это можно увидеть в турах из Екатеринбурга, которые только набирают популярность и пока еще хранят в себе множество секретов. О малоизвестных и загадочных направлениях URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Столица давно исчезнувшей империи
В Ошской области — на стыке Таджикистана и Узбекистана — находится столица империи Караханидов, исчезнувшей тысячу лет назад, ее считали «Золотым мостом» между Западом и Востоком. Любители горных восхождений могут подняться на знаменитый Пик Ленина — одну из высочайших точек Советского Союза. В Ошскую область ежедневно летают рейсы из Екатеринбурга.
Альпинизм и гастротуризм в Таджикистане
«Одним из самых недооцененных направлений, на мой взгляд, является Таджикистан. Он имеет огромные перспективы для развития туризма. Страна подходит как для экономного, так и для люксового отдыха. Особенно востребованы гастрономические путешествия», — отметил Мальцев. Традиционная кухня Таджикистана интересна тем, что сохраняет особенности персидской и тюркской кухни.
Альпинистов привлекают горы Таджикистана, а любителей дорогостоящего отдыха — возможность охоты на козлов. Стоимость таких специализированных туров начинается от миллиона рублей.
Шаманизм и древняя обсерватория в Хакасии
Одно из бюджетных и востребованных направлений среди тех путешественников, кто стремится изучать «места силы», увлечен эзотерическими практиками. Для погружения в историю шаманизма можно отправиться в древнюю обсерваторию «Сундуки» — большой музей под открытым небом, там часто проводили шаманские обряды. Хакасию еще называют «археологической Меккой» из-за большого количества памятников, в том числе, эпохи неолита.
Этнотуризм и петроглифы в Карелии
«Карелия является регионом с большим потоком конвейерного туризма, туда можно путешествовать без каких-либо проблем. Но при этом интерес представляют озера и этнотуризм», — поделился Мальцев. Именно там можно посмотреть на уникальные для всего мира петроглифы (изображения на камне древнейших времен, прим. ред.). По этому направлению нет массовых экскурсий, но, получив все возможные разрешения, попасть туда все же можно.
«Познакомиться поближе с тем, как развиваются описанные регионы можно будет 3 и 4 апреля на Международной туристской выставке „Лето 2025. Гости смогут поближе познакомиться с культурой и особенностями туров“, — заключил Мальцев.
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