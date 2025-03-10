В заваленном снегом Екатеринбурге возобновили авиасообщение

В аэропорту Кольцово вновь начали выполнять рейсы после отмены из сильного снега. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Ливневый снег закончился, авиакомпании начинают выполнять рейсы. Только что в Хабаровск вылетел борт „Уральских авиалиний“, который выбился из расписания из-за непогоды», — говорится в сообщении их telegram-канала.
Также аэропорт смог уже принять на посадку рейсы из Пхукета (Тайланд) и Еревана (Армения). Среди внутрироссийских маршрутов сесть смогли самолеты, которые летели из Сочи, Калининграда и Санкт-Петербурга.
Из-за непогоды в аэропорту Кольцово ранее были задержаны пять рейсов, включая полеты в Хабаровск и Благовещенск, а также были перенесены рейсы в Москву, Нижневартовск и Сургут. Самолеты направили на запасные аэродромы.
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