10 марта 2025

В заваленном снегом Екатеринбурге возобновили авиасообщение

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В аэропорту Кольцово уже смогли сесть несколько самолетов (архивное фото)
В аэропорту Кольцово уже смогли сесть несколько самолетов (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово вновь начали выполнять рейсы после отмены из сильного снега. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Ливневый снег закончился, авиакомпании начинают выполнять рейсы. Только что в Хабаровск вылетел борт „Уральских авиалиний“, который выбился из расписания из-за непогоды», — говорится в сообщении их telegram-канала.

Также аэропорт смог уже принять на посадку рейсы из Пхукета (Тайланд) и Еревана (Армения). Среди внутрироссийских маршрутов сесть смогли самолеты, которые летели из Сочи, Калининграда и Санкт-Петербурга.

Из-за непогоды в аэропорту Кольцово ранее были задержаны пять рейсов, включая полеты в Хабаровск и Благовещенск, а также были перенесены рейсы в Москву, Нижневартовск и Сургут. Самолеты направили на запасные аэродромы.

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В аэропорту Кольцово вновь начали выполнять рейсы после отмены из сильного снега. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. «Ливневый снег закончился, авиакомпании начинают выполнять рейсы. Только что в Хабаровск вылетел борт „Уральских авиалиний“, который выбился из расписания из-за непогоды», — говорится в сообщении их telegram-канала. Также аэропорт смог уже принять на посадку рейсы из Пхукета (Тайланд) и Еревана (Армения). Среди внутрироссийских маршрутов сесть смогли самолеты, которые летели из Сочи, Калининграда и Санкт-Петербурга. Из-за непогоды в аэропорту Кольцово ранее были задержаны пять рейсов, включая полеты в Хабаровск и Благовещенск, а также были перенесены рейсы в Москву, Нижневартовск и Сургут. Самолеты направили на запасные аэродромы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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