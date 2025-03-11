В Екатеринбурге закрыли детсад из-за опасной инфекции

В Екатеринбурге закрыли детсад №48 из-за случаев сальмонеллеза у 16 детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Источником инфекции могло стать куриное яйцо
Источником инфекции могло стать куриное яйцо Фото:

В Екатеринбурге временно закрыли детский сад №48 из-за сальмонеллеза. В садике инфекцию получили 16 детей. А источником заражения могло стать куриное яйцо, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Выявили ряд нарушений: несоблюдение последовательности технологических процессов; нарушение требований к хранению пищевой продукции; отсутствие производственного лабораторного контроля качества воды и пищевой продукции в учреждении и другое», — рассказали в ведомстве о проверке в детском саду. Специалисты получили неудовлетворительные результаты исследований по микробиологическим показателям проб готовой продукции и смывов с поверхностей оборудования на пищеблоке.

Сотрудников, в анализах которых нашли возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы. Руководству садика выдали предписания об устранении нарушений. Учреждение будет открыто после завершения обработки и других необходимых мероприятий.

Садик закрыли еще 4 марта -- после 67 случаев заражения ОРВИ, а открыть должны были сегодня. 8 марта URA.RU писало, что в учреждении проводится санобработка.

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В Екатеринбурге временно закрыли детский сад №48 из-за сальмонеллеза. В садике инфекцию получили 16 детей. А источником заражения могло стать куриное яйцо, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Выявили ряд нарушений: несоблюдение последовательности технологических процессов; нарушение требований к хранению пищевой продукции; отсутствие производственного лабораторного контроля качества воды и пищевой продукции в учреждении и другое», — рассказали в ведомстве о проверке в детском саду. Специалисты получили неудовлетворительные результаты исследований по микробиологическим показателям проб готовой продукции и смывов с поверхностей оборудования на пищеблоке. Сотрудников, в анализах которых нашли возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы. Руководству садика выдали предписания об устранении нарушений. Учреждение будет открыто после завершения обработки и других необходимых мероприятий. Садик закрыли еще 4 марта -- после 67 случаев заражения ОРВИ, а открыть должны были сегодня. 8 марта URA.RU писало, что в учреждении проводится санобработка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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