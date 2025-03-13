Володин предложил жесткие инициативы по иноагентам

В России подготовлены несколько новых законодательных инициатив, направленные на усиление контроля за деятельностью лиц, признанных иностранными агентами. Среди них — возможность судебного разбирательства без участия подсудимого и введение уголовной ответственности за действия, направленные против безопасности страны. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Для иноагентов <...> [предлагается] предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения преступлений. <...> Ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет за дискредитацию ВС РФ», — предложил Володин в своем telegram-канале. Также предлагается вводить уголовную ответственность сроком на пять лет в отношении лиц, призывающие к введению антироссийских санкций.
Тем же лицам, кто содействует международным организациям, в которых не участвует Россия, также предлагают ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до семи лет и конфискацией имущества. Володин уверен, что принятие соответствующих законопроектов позволит защитить страну от влияния недружественных государств.
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