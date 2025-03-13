13 марта 2025

В Перми Индустриальный район топит из-за прорыва трубы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пониженное давление воды наблюдается в части районов города
Пониженное давление воды наблюдается в части районов города Фото:

В Перми произошел потоп на улице Льва Толстого, 10. Зафиксирована утечка воды в микрорайоне Новоплоский, с подтоплением прилегающей территории.

«Бригада выехала для обследования, проводятся мероприятия по локализации. Если потребуется отключение потребителей, сообщим дополнительно», — рассказали корреспонденту URA.RU в компании «Новогор-Прикамье».

Там также отмечают, что пониженное давление воды наблюдается в части Индустриального, Свердловского и Мотовилихинского районов. Очевидцы в соцсетях дополняют, что холодная вода уже хлещет по тротуарам на улице Стахановской и Самолетной. 

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В Перми произошел потоп на улице Льва Толстого, 10. Зафиксирована утечка воды в микрорайоне Новоплоский, с подтоплением прилегающей территории. «Бригада выехала для обследования, проводятся мероприятия по локализации. Если потребуется отключение потребителей, сообщим дополнительно», — рассказали корреспонденту URA.RU в компании «Новогор-Прикамье». Там также отмечают, что пониженное давление воды наблюдается в части Индустриального, Свердловского и Мотовилихинского районов. Очевидцы в соцсетях дополняют, что холодная вода уже хлещет по тротуарам на улице Стахановской и Самолетной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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