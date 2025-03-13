Пониженное давление воды наблюдается в части районов города
В Перми произошел потоп на улице Льва Толстого, 10. Зафиксирована утечка воды в микрорайоне Новоплоский, с подтоплением прилегающей территории.
«Бригада выехала для обследования, проводятся мероприятия по локализации. Если потребуется отключение потребителей, сообщим дополнительно», — рассказали корреспонденту URA.RU в компании «Новогор-Прикамье».
Там также отмечают, что пониженное давление воды наблюдается в части Индустриального, Свердловского и Мотовилихинского районов. Очевидцы в соцсетях дополняют, что холодная вода уже хлещет по тротуарам на улице Стахановской и Самолетной.
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