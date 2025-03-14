Пермяков предупредили о сильном гололеде

МЧС предупредило пермяков о гололедице
На территории Пермского края с 16 марта ожидается сильный гололед. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю.
«По данным Пермского ЦГМС, 16 марта по краю прогнозируется гололедица на дорогах. Возможны заторы на дорогах и увеличение дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.
Пермякам порекомендовали соблюдать осторожность. Водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части
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