14 марта 2025

Пермяков предупредили о сильном гололеде

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МЧС предупредило пермяков о гололедице
МЧС предупредило пермяков о гололедице Фото:

На территории Пермского края с 16 марта ожидается сильный гололед. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

«По данным Пермского ЦГМС, 16 марта по краю прогнозируется гололедица на дорогах. Возможны заторы на дорогах и увеличение дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Пермякам порекомендовали соблюдать осторожность. Водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части

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На территории Пермского края с 16 марта ожидается сильный гололед. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю. «По данным Пермского ЦГМС, 16 марта по краю прогнозируется гололедица на дорогах. Возможны заторы на дорогах и увеличение дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении. Пермякам порекомендовали соблюдать осторожность. Водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть внимательными при переходе проезжей части
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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