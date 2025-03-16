16 марта 2025
15 марта 2025

Пермяки выступили за возрождение системы распределения выпускников вузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство родителей 11-классников одобряют идею возвращения к практике распределения
Большинство родителей 11-классников одобряют идею возвращения к практике распределения Фото:

Большинство пермяков поддерживают идею восстановления практики распределения молодых специалистов после окончания учебы. Об этом свидетельствуют данные опроса, которыми поделился с URA.RU сервис SuperJob.

«Большинство пермяков (66%) поддерживает идею возрождения системы распределения выпускников. При этом чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею распределения. Против такой системы выступили лишь 18%», — сказано в результатах исследования.

Опрос также показал, что 67% родителей учеников 11 классов одобряют возвращение к системе распределения молодых специалистов, поскольку это дает возможность набраться опыта в выбранной профессии. В то же время 17% родителей выразили свое несогласие с этой инициативой из-за низкого уровня начальной заработной платы.

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Большинство пермяков поддерживают идею восстановления практики распределения молодых специалистов после окончания учебы. Об этом свидетельствуют данные опроса, которыми поделился с URA.RU сервис SuperJob. «Большинство пермяков (66%) поддерживает идею возрождения системы распределения выпускников. При этом чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею распределения. Против такой системы выступили лишь 18%», — сказано в результатах исследования. Опрос также показал, что 67% родителей учеников 11 классов одобряют возвращение к системе распределения молодых специалистов, поскольку это дает возможность набраться опыта в выбранной профессии. В то же время 17% родителей выразили свое несогласие с этой инициативой из-за низкого уровня начальной заработной платы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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