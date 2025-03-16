Пермяки выступили за возрождение системы распределения выпускников вузов

Большинство пермяков поддерживают идею восстановления практики распределения молодых специалистов после окончания учебы. Об этом свидетельствуют данные опроса, которыми поделился с URA.RU сервис SuperJob.
«Большинство пермяков (66%) поддерживает идею возрождения системы распределения выпускников. При этом чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею распределения. Против такой системы выступили лишь 18%», — сказано в результатах исследования.
Опрос также показал, что 67% родителей учеников 11 классов одобряют возвращение к системе распределения молодых специалистов, поскольку это дает возможность набраться опыта в выбранной профессии. В то же время 17% родителей выразили свое несогласие с этой инициативой из-за низкого уровня начальной заработной платы.
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