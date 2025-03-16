16 марта 2025

В Троицке сыграл свадьбу участник СВО, познакомившийся с невестой в госпитале

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец проходил лечение в госпитале после тяжелого ранения, когда познакомился с будущей невестой
Челябинец проходил лечение в госпитале после тяжелого ранения, когда познакомился с будущей невестой Фото:

В Троицке Челябинской области сыграли свадьбу участник СВО с невестой, с которой он познакомился во время лечения в госпитале после тяжелого ранения. Предложение будущей супруге челябинец сделал после двух месяцев знакомства.

«Познакомились Андрей и Анастасия несколько месяцев назад в сети интернет, когда Андрей находился в госпитале на лечении после тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания. Их виртуальное общение быстро переросло в нечто большее, и уже через два месяца Андрей сделал Анастасии предложение», — рассказал в telegram-канале Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Девушка с радостью ответила «Да!» Брак был зарегистрирован 14 марта в Троицке.

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В Троицке Челябинской области сыграли свадьбу участник СВО с невестой, с которой он познакомился во время лечения в госпитале после тяжелого ранения. Предложение будущей супруге челябинец сделал после двух месяцев знакомства. «Познакомились Андрей и Анастасия несколько месяцев назад в сети интернет, когда Андрей находился в госпитале на лечении после тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания. Их виртуальное общение быстро переросло в нечто большее, и уже через два месяца Андрей сделал Анастасии предложение», — рассказал в telegram-канале Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области. Девушка с радостью ответила «Да!» Брак был зарегистрирован 14 марта в Троицке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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