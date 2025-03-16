В Троицке сыграл свадьбу участник СВО, познакомившийся с невестой в госпитале

В Троицке Челябинской области сыграли свадьбу участник СВО с невестой, с которой он познакомился во время лечения в госпитале после тяжелого ранения. Предложение будущей супруге челябинец сделал после двух месяцев знакомства.
«Познакомились Андрей и Анастасия несколько месяцев назад в сети интернет, когда Андрей находился в госпитале на лечении после тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания. Их виртуальное общение быстро переросло в нечто большее, и уже через два месяца Андрей сделал Анастасии предложение», — рассказал в telegram-канале Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.
Девушка с радостью ответила «Да!» Брак был зарегистрирован 14 марта в Троицке.
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