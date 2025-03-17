Ветеран Чеченской войны из Пермского края Михаил Васильев погиб на СВО

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Михаил Васильев. Как рассказали в администрации Верещагинского округа, где жил Васильев, в 1990-е мужчина принимал участие в Чеченской войне.
«Скорбная весть. Михаил Иванович Васильев, старший сержант, водитель автомобильного взвода, скончался от полученных ранений 10 марта 2025 года. В 1993-1995 гг. проходил службу в армии. Принимал участие в первой Чеченской войне», — говорится на странице администрации Верещагинского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания с Михаилом Васильевым пройдет в деревне Бородули. Его похоронят 19 марта.
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