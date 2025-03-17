17 марта 2025

Ветеран Чеченской войны из Пермского края Михаил Васильев погиб на СВО

Ветеран Чеченской войны из Пермского края погиб Михаил Васильев на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания с бойцом пройдет 19 марта
Церемония прощания с бойцом пройдет 19 марта Фото:

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Михаил Васильев. Как рассказали в администрации Верещагинского округа, где жил Васильев, в 1990-е мужчина принимал участие в Чеченской войне.

«Скорбная весть. Михаил Иванович Васильев, старший сержант, водитель автомобильного взвода, скончался от полученных ранений 10 марта 2025 года. В 1993-1995 гг. проходил службу в армии. Принимал участие в первой Чеченской войне», — говорится на странице администрации Верещагинского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с Михаилом Васильевым пройдет в деревне Бородули. Его похоронят 19 марта.

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель Пермского края Михаил Васильев. Как рассказали в администрации Верещагинского округа, где жил Васильев, в 1990-е мужчина принимал участие в Чеченской войне. «Скорбная весть. Михаил Иванович Васильев, старший сержант, водитель автомобильного взвода, скончался от полученных ранений 10 марта 2025 года. В 1993-1995 гг. проходил службу в армии. Принимал участие в первой Чеченской войне», — говорится на странице администрации Верещагинского округа Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с Михаилом Васильевым пройдет в деревне Бородули. Его похоронят 19 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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