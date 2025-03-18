Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проехался по улицам и увидел, что местами вместе со снегом с дорог сходит и асфальт, появляются выбоины. О проблемных участках он попросил горожан сообщать.
«С наступлением тепла и таянием снега на дорогах начали появляться выбоины. В связи с этим провел сегодня объезд. Очевидно, некоторые участки требуют срочного ремонта после зимы. На совещании с районными службами благоустройства дал поручение приступить к массовому устранению дефектов, образовавшихся на проезжей части. Прошу жителей сообщать о проблемных участках дорог через Платформу обратной связи», — подчеркнул Орлов.
В 2025 году на ремонт дорог в Екатеринбурге из бюджета города и области выделили порядка 1,6 миллиарда рублей. Более одного миллиарда из них — на объекты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В городе должны отремонтировать 12 участков дорог общей протяженностью более 13 километров. Это дублер Сибирского тракта (от дома № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз» (движение из города), Елизаветинское шоссе (от улицы Походной до улицы Бисертской), улицу Победы (от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии), Челюскинцев (от дома № 106 до Стрелочников), Большакова (от Белинского до 8 Марта), Первомайскую (от Гагарина до Софьи Ковалевской), Бакинских комиссаров (от Коммунистической до Космонавтов), Таватуйскую (от Бебеля до проезда Теплоходного), Мамина-Сибиряка (от Азина до Шарташской, 4), Космонавтов (от Старых Большевиков до Машиностроителей), Хохрякова (от Ленина до Радищева) и Ильича (от Избирателей до Космонавтов).
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