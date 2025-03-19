Суд отложил рассмотрение иска о национализации активов Петропавловского порта

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Иск об обращении в доход государства Петропавловского порта отложен
Иск об обращении в доход государства Петропавловского порта отложен Фото:

Ленинский районный суд Владивостока принял решение отложить рассмотрение иска Генпрокуратуры до 26 марта. Ою этом сообщил адвокат одного из ответчиков Антон Каныгин. Иск касается обращения в доход государства активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством.

«Прокуратура сегодня внесла новые ходатайства, заседание отложено на неделю», — сказал Каныгин. Его слова передает «Интерфакс».

В декабре 2024 года Генпрокуратура России направила иск в Ленинский районный суд против восьми юридических и 46 физических лиц. Ключевыми фигурантами дела являются экс-чиновники Камчатского края: Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев.

Иск Генпрокуратуры направлен на конфискацию имущества, приобретенного в результате несоблюдения антикоррупционных норм и запретов, которые обязательны для выполнения лицами, занимающими должности общественного значения. В числе требований прокуратуры — перевод в государственную казну всех активов, принадлежащих группе компаний «Морской порт города Петропавловска-Камчатского», группе компаний «Терминал» и отдельным объектам недвижимости.

Согласно материалам дела, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированные лица контролировали морской порт Петропавловска-Камчатского и другие активы, стоимость которых, по оценке Генпрокуратуры, составляет 16,7 миллиарда рублей. Суд принял решение о наложении ареста на имущество данных лиц. В рамках предварительных мер к защите прав государства затронуты 41 юридическое лицо, включая ООО «Камчатское морское пароходство», которое, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, находится в собственности Иванчея.

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Ленинский районный суд Владивостока принял решение отложить рассмотрение иска Генпрокуратуры до 26 марта. Ою этом сообщил адвокат одного из ответчиков Антон Каныгин. Иск касается обращения в доход государства активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством. «Прокуратура сегодня внесла новые ходатайства, заседание отложено на неделю», — сказал Каныгин. Его слова передает «Интерфакс». В декабре 2024 года Генпрокуратура России направила иск в Ленинский районный суд против восьми юридических и 46 физических лиц. Ключевыми фигурантами дела являются экс-чиновники Камчатского края: Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Иск Генпрокуратуры направлен на конфискацию имущества, приобретенного в результате несоблюдения антикоррупционных норм и запретов, которые обязательны для выполнения лицами, занимающими должности общественного значения. В числе требований прокуратуры — перевод в государственную казну всех активов, принадлежащих группе компаний «Морской порт города Петропавловска-Камчатского», группе компаний «Терминал» и отдельным объектам недвижимости. Согласно материалам дела, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированные лица контролировали морской порт Петропавловска-Камчатского и другие активы, стоимость которых, по оценке Генпрокуратуры, составляет 16,7 миллиарда рублей. Суд принял решение о наложении ареста на имущество данных лиц. В рамках предварительных мер к защите прав государства затронуты 41 юридическое лицо, включая ООО «Камчатское морское пароходство», которое, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, находится в собственности Иванчея.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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