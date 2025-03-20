Путин отправил весточку сирийскому коллеге

Песков: Путин поддержал лидера Сирии в усилиях по стабилизации ситуации в стране
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Путин поддержал лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа в усилиях по стабилизации обстановки в стране
Путин поддержал лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа в усилиях по стабилизации обстановки в стране Фото:

Президент РФ Владимир Путин отправил послание лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа, поддерживая усилия страны по стабилизации текущей ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — рассказал представитель Кремля. Информацию передает РИА «Новости».

Песков также подчеркнул российскую готовность к расширению практического взаимодействия с Сирией. Это касается всех аспектов двусторонней повестки дня, а также направлено на укрепление дружественных отношений между двумя странами.

Ранее в Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули бои между сирийскими силами безопасности, армией и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В результате подобного в стране начались акты геноцида в отношении религиозных меньшинств, в частности, христиан и алавитов.

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Президент РФ Владимир Путин отправил послание лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа, поддерживая усилия страны по стабилизации текущей ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — рассказал представитель Кремля. Информацию передает РИА «Новости». Песков также подчеркнул российскую готовность к расширению практического взаимодействия с Сирией. Это касается всех аспектов двусторонней повестки дня, а также направлено на укрепление дружественных отношений между двумя странами. Ранее в Сирии в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули бои между сирийскими силами безопасности, армией и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В результате подобного в стране начались акты геноцида в отношении религиозных меньшинств, в частности, христиан и алавитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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