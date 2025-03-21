Губернатор Волгоградской области заявил о массированной атаке ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волгоградскую область атаковали беспилотники ВСУ
Волгоградскую область атаковали беспилотники ВСУ Фото:

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке украинских беспилотников на Калачевский район. По его словам, это произошло в ночь на 21 марта.

«Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки БПЛА на Калачевский район Волгоградской области», — написал глава региона в своем telegram-канале. В результате атаки пострадавших нет, благодаря эффективной работе средств ПВО, добавил Бочаров. Однако он добавил, что в результате атаки были повреждены несколько сельскохозяйственных построек.

Накануне сообщалось о пострадавших после атаки беспилотников Украины на Саратовскую область. Все 10 человек были госпитализированы

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке украинских беспилотников на Калачевский район. По его словам, это произошло в ночь на 21 марта. «Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки БПЛА на Калачевский район Волгоградской области», — написал глава региона в своем telegram-канале. В результате атаки пострадавших нет, благодаря эффективной работе средств ПВО, добавил Бочаров. Однако он добавил, что в результате атаки были повреждены несколько сельскохозяйственных построек. Накануне сообщалось о пострадавших после атаки беспилотников Украины на Саратовскую область. Все 10 человек были госпитализированы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...