Губернатор Волгоградской области заявил о массированной атаке ВСУ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке украинских беспилотников на Калачевский район. По его словам, это произошло в ночь на 21 марта.
«Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки БПЛА на Калачевский район Волгоградской области», — написал глава региона в своем telegram-канале. В результате атаки пострадавших нет, благодаря эффективной работе средств ПВО, добавил Бочаров. Однако он добавил, что в результате атаки были повреждены несколько сельскохозяйственных построек.
Накануне сообщалось о пострадавших после атаки беспилотников Украины на Саратовскую область. Все 10 человек были госпитализированы.
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