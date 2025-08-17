Были потрясены: как в Индонезии пережили первые секунды землетрясения, не обошлось без пострадавших

Мощное землетрясение произошло в Индонезии, есть пострадавшие

Утром 17 августа в Индонезии на глубине десяти километров произошло крупное землетрясение магнитудой 6,0 в округе Посо, провинция Центральный Сулавеси. Толчки были зафиксированы в 18 километрах от ближайшего города. При этом жители близлежащих деревень ощутили на себе последствия. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Считанные километры от эпицентра до города Землетрясение магнитудой 6,0 балла произошло в 5:38 утра по западноиндонезийскому времени. Толчки были зафиксированы в округе Посо, провинция Центральный Сулавеси. Эпицентр находился на суше с координатами 1,30° южной широты и 120,62° восточной долготы на глубине 10 километров, передают журналисты. Расстояние до ближайших населенных пунктов составило 18 км к северо-западу от Посо и 1625 км к северо-востоку от Джакарты. Специалисты отметили, что данное землетрясение не несет угрозы цунами. Долгие 15 секунд: землетрясение привело к последствиям Большинство жителей округов Посо Песисир, включая деревни Масани, Токорондо, Товути, Пинедапа, Тангкура и Лапе, ощутили сильные толчки, продолжавшиеся около 15 секунд. В результате землетрясения многие жители покинули свои дома в поисках безопасности. По предварительным данным, в результате землетрясения пострадали 29 человек. Из них 13 были доставлены в региональную больницу Посо, двое находятся в критическом состоянии, а шесть человек получают лечение в общественном медицинском центре Токорондо. Также сообщается о повреждениях одного культового сооружения — церкви Элим в деревне Масани. Реакция властей Сразу после завершения толчков Региональное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях округа Посо (BPBD) начало мониторинг ситуации и совместную работу с местными властями для оценки ущерба и сбора данных о пострадавших. Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями (BNPB) координировало действия по предоставлению необходимой помощи и реагированию на последствия землетрясения. Глава BNPB также поручил своим сотрудникам принять незамедлительные меры по оказанию помощи пострадавшим и информационной поддержке населения. Общее количество эвакуированных и состояние инфраструктуры продолжают уточняться.