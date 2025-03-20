Десять человек пострадали после атаки ВСУ на Саратовскую область

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ВСУ атаковали Саратовскую область, десяток человек пострадали, заявил Дудаков
ВСУ атаковали Саратовскую область, десяток человек пострадали, заявил Дудаков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки беспилотников украинской армии на Саратовскую область пострадали 10 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

«Пятеро находятся в саратовских больницах, еще пятеро — в энгельсской больнице №1. Состояние пострадавших — не выше средней степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь», — рассказал Дудаков. Его слова передает telegram-канал «Саратов 24».

Сегодня ВСУ атаковали Энгельс (Саратовская область). Для удара по территориям РФ противник использовал беспилотники разных типов, включая PD-2 и «Лютый», а также дроны кустарной сборки.

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В результате атаки беспилотников украинской армии на Саратовскую область пострадали 10 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков. «Пятеро находятся в саратовских больницах, еще пятеро — в энгельсской больнице №1. Состояние пострадавших — не выше средней степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь», — рассказал Дудаков. Его слова передает telegram-канал «Саратов 24». Сегодня ВСУ атаковали Энгельс (Саратовская область). Для удара по территориям РФ противник использовал беспилотники разных типов, включая PD-2 и «Лютый», а также дроны кустарной сборки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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