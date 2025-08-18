В аэропорту Иркутска массовые задержки рейсов

В аэропорту Иркутска задерживаются 20 рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной задержек стал туман
Причиной задержек стал туман Фото:

В аэропорту Иркутска зафиксированы задержки почти 20 рейсов. По информации на утро 18 августа, задерживаются как прибывающие, так и отправляющиеся воздушные суда.

Согласно данным онлайн-табло, задержки коснулись девяти прибывающих и девяти вылетающих рейсов. Среди них рейсы из Читы, Новосибирска, Москвы и других городов, а также вылеты в Красноярск, Владивосток, Москву и прочие направления.

Причиной задержек стал сильный туман. Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии, утренняя видимость в регионе значительно ухудшилась из-за погодных условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Иркутска зафиксированы задержки почти 20 рейсов. По информации на утро 18 августа, задерживаются как прибывающие, так и отправляющиеся воздушные суда. Согласно данным онлайн-табло, задержки коснулись девяти прибывающих и девяти вылетающих рейсов. Среди них рейсы из Читы, Новосибирска, Москвы и других городов, а также вылеты в Красноярск, Владивосток, Москву и прочие направления. Причиной задержек стал сильный туман. Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии, утренняя видимость в регионе значительно ухудшилась из-за погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...