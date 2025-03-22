В селе Лопатки Лебяжьевского округа (Курганская область) у здания школьного спортзала разрушается стена. Об этом сообщили местные жители. По данным властей округа школьное помещение признано аварийным, поэтому занятия в нем не проводятся. В результате обрушения никто не пострадал. В школе идет поэтапный ремонт.
«В спортзале Лопатинской школы рухнула стена. Кирпичи валяются рядом со зданием», — говорится в сообщении сельчан, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». Представители администрации Лебяжьевского округа рассказали, что спортзал 1965 года постройки признан аварийным. Уроки физкультуры проводятся на улице, а также в специально оборудованном помещении школы, отметили власти.
В мэрии округа подчеркнули, что школа приводится в порядок поэтапно. Ранее в образовательном учреждении был частичный капремонт, заменены окна, отремонтирована кровля.
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